Jannik Sinner: "Es difícil para el torneo no tener dos años seguidos a Alcaraz"

El tenista italiano Jannik Sinner atendiendo a los medios de comunicación en el Mutua Madrid Open. - DENNIS AGYEMAN

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner ha comentado este martes que es "difícil" para el Mutua Madrid Open no contar en dos ediciones consecutivas con Carlos Alcaraz, un rival con el que en los torneos que comparte siempre está en su "mente" el "jugar en la final" contra él, aunque ha reconocido que el camino hacia el título es "muy largo".

"Es difícil para el torneo no tener dos años seguidos a Alcaraz, y este tampoco tener a Novak (Djokovic). Hemos compartido muchos torneos desde el año pasado. En mi mente, en los torneos, sé que quiero jugar contra Carlos en la final. El camino a la final es muy largo y en la final todo puede suceder. Pero al mismo tiempo también voy día a día porque hay desafíos difíciles enfrente", confesó el tenista italiano a los medios de comunicación en la jornada previa a su debut en el Mutua Madrid Open.

Sinner apuntó que en su encuentro con Alcaraz en la gala de los premios Laureus no habló sobre su lesión. "Es muy privado. Espero que pueda volver tan pronto como sea posible. Es una lástima no tenerlo aquí, y tampoco a Novak, porque son dos grandes estrellas del tenis. Espero que sea un buen torneo, pero no verlos se hace raro", señaló.

En cuanto al público español, el de San Cándido expresó que la gente y los aficionados son "muy apasionados" en Madrid y que cree que eso es "importante para los jugadores". "Cuando vemos una buena conexión con el público, hace muy especial el jugar. Creo que tengo una buena relación con el público de España y también con Carlos (Alcaraz). Tenemos una buena amistad. Tengo muchas ganas de salir a jugar", subrayó.

El transalpino también habló de las condiciones especiales que tiene el Mutua Madrid Open: "Es un estilo de juego único. Está a mucha altura y puede hacer frío a veces, así que es muy difícil de jugar. Pero creo que todos los tipos de condiciones pueden ayudarme a mejorar como jugador. Madrid es uno de los torneos más desafiantes. Vamos a ver porque nunca he ganado aquí".

Por otro lado, disipó cualquier tipo de duda con respecto a su estado físico, y señaló que se siente "muy bien". "Ahora intentamos prepararnos para el torneo. Vamos a ver cómo me siento porque el plan es jugar y intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos día a día, pero en mi mente lo más importante es Roland Garros, por lo que intentamos maximizar y estar en la mejor forma posible", admitió.