MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, de 25 años y actual número 2 del ranking de la ATP, se ha sometido a "una pequeña cirugía" en su rodilla derecha "para mejorar la condición" de su "banda iliotibial", por lo que estará presumiblemente varios meses de baja.

"Durante los últimos meses, junto con mi equipo hemos probado todo para tratar mi lesión sin cirugía. Tras algunos avances muy alentadores al principio, lamentablemente mi rodilla no respondió como todos esperábamos", posteó Sinner este martes desde su cuenta en la red social X.

"Por eso hoy me he sometido a una pequeña cirugía para mejorar la condición de mi banda iliotibial. Realmente echo de menos estar en la pista y ahora empezaré mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Nos vemos pronto!", concluyó el mensaje.

El jugador de San Candido no compite desde que el pasado 12 de julio ganó al alemán Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Tras ello, se ha mantenido fuera del circuito por su lesión y se ha perdido, entre otros torneos, el US Open, los Masters 1000 de Canadá, Cincinnati, Shanghái y París y también las recientes Nitto ATP Finals, junto a la Copa Davis.