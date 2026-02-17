Jaume Munar sufre una lesión en el brazo derecho y estará de baja hasta la gira de tierra

Archivo - El tenista español Jaume Munar. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar ha anunciado este martes que sufre una lesión en su brazo derecho que lo obligará a estar fuera de las pistas las próximas semanas, aunque ha apuntado que hará todo lo posible para regresar durante la gira de tierra batida.

"Algunas cosas son más difíciles de digerir que otras, pero hay que aprender a lidiar con ello. Ni los buenos momentos, ni los malos momentos son eternos. Ni siquiera tan buenos o tan malos, a veces. Después de unas pruebas tengo que confirmar que estaré fuera de las pistas por un tiempo debido a una lesión en el brazo derecho", confirmaba el balear en una publicación en su cuenta de Instagram.

Un Munar que señaló que trabajará "todo lo posible" para estar en la gira de tierra batida. Además, quiso agradecer a todos los fans que siempre le apoyan, y en especial, a su equipo y familia. "La recuperación ya ha empezado, y sin duda, la superaremos", concluye el texto.

El tenista español ocupa actualmente el puesto 37 del ranking ATP y viene de alcanzar los cuartos de final en el ATP 500 de Róterdam, en el que fue derrotado por el kazajo Alexander Bublik. Ahora, el objetivo de Munar, que se perderá los dos primeros Masters 1000 de la temporada en Indian Wells y Miami, es poder estar presente en el Masters 1000 de Montecarlo, con el que arranca la gira de tierra.