Jódar se lleva el duelo fratricida ante Munar y avanza a octavos en el Godó

Archivo - Rafa Jódar - Sport Pz / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se ha llevado este lunes el duelo fratricida con Jaume Munar (6-1, 6-2) y ha avanzado a octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP 500 y disputado sobre tierra batida, en una primera jornada del cuadro principal en la que se han despedido el británico Jack Draper, octavo cabeza de serie, y el suizo Stan Wawrinka.

Después de unas primeras defensas de servicios, el madrileño, que estrenó su palmarés hace unos días en Marrakech y que recibió una invitación para estar en el torneo, consiguió romper el saque del balear, número 38 del ranking ATP y que regresaba a la acción tras superar una lesión en el brazo derecho, en el cuarto juego (3-1). Sin enfrentarse a bolas de 'break' en contra, ganó cinco juegos seguidos para adjudicarse el parcial.

Ya en el segundo, la 55ª raqueta mundial, de 19 años, volvió a firmar otro quiebre nada más comenzar, y en un larguísimo quinto juego en el que Munar libró cuatro pelotas de quiebre en contra aumentó su ventaja al resto (4-1). Finalmente, cerró su victoria, con la que iguala las 24 del italiano Jannik Sinner este curso, en una hora y diez minutos.

Ahora, Jódar espera en segunda ronda, o lo que es lo mismo, en octavos de final, al ganador del duelo del martes entre el número 14 del mundo, el ruso Karen Khachanov, y el argentino Camilo Ugo Carabelli.

Mientras, el octavo favorito del certamen barcelonés, el británico Jack Draper, se despidió a las primeras de cambio por unas molestias en la rodilla que le obligaron a abandonar el choque ante Tomás Martín Etcheverry cuando el argentino estaba a solo dos puntos de la victoria final (3-6, 6-3, 4-1).

El inglés, que en los últimos meses ha caído al número 28 del mundo por una lesión en el brazo izquierdo, consiguió imponerse en el primer set tras materializar tres de sus cuatro bolas de 'break' -frente a las dos de su rival-. Una solitaria rotura bastó a Etcheverry para igualar la contienda, y con dos quiebres encarriló un tercer parcial que no pudo terminar por la retirada de Draper.

Con ello, desaparece uno de los potenciales rivales del español Carlos Alcaraz, defensor del título y que podría haberse citado con el británico en semifinales. El siguiente rival de Etcheverry será el portugués Nuno Borges, que ganó también este lunes al francés Adrian Mannarino (6-3, 6-4).

No falló, en cambio, el séptimo cabeza de serie, el británico Cameron Norrie, que tuvo que exigirse para eliminar al suizo Stan Wawrinka (6-4, 6-7(5), 6-4), que recibió una 'wild card' para estar en Barcelona en la que está siendo su última temporada como tenista profesional antes de retirarse a finales de 2026.

El ganador de tres títulos de 'Grand Slam', de 41 años y actualmente en el puesto 107 del ranking ATP, logró equilibrar el choque en el 'tie-break' de la segunda manga después de que su adversario ganase la primera, pero sucumbió en la tercera después de desaprovechar dos bolas de 'break' y ceder su último saque. Norrie se enfrentará en octavos de final con el estadounidense Ethan Quinn, procedente de la fase previa y que se deshizo de su compatriota Reilly Opelka (7-5, 7-6(7)).