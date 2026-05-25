Jódar: "El resultado no muestra lo que ha sido el partido"

Rafa Jódar - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se ha mostrado satisfecho con el "nivel" mostrado en su partido de primera ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-1, 6-0, 6-4), aunque cree que el contundente resultado "no muestra" cómo se desarrolló, y ha recordado que, en estos encuentros tan largos "en cualquier momento se pueden complicar las cosas".

"Ha sido un partido duro. Yo creo que el resultado no muestra lo que ha sido el partido. Como decía antes del empezar el torneo, creo que en esos partidos que son tan largos que en cualquier momento se pueden complicar las cosas como ha ocurrido en el tercer set, cuando he tenido que salvar una bola de 'break' en el 4-3, cuando estaba sacando. Pero estoy muy contento con mi nivel y ahora toca preparar la segunda ronda", señaló en declaraciones a Eurosport.

Además, el madrileño indicó que trata de afrontar los encuentros "con confianza". "Soy consciente de que en estos partidos de 'Grand Slam' que son tan largos las cosas dan la vuelta de un momento a otro. Lo intento afrontar de la mejor manera posible, con los golpes y con la confianza que he llevado en los últimos torneos y con la confianza de que todo va a salir bien", manifestó.

En otro orden de cosas, restó importancia al fuerte calor que está afectando a las primeras jornadas del 'grande' parisino. "Yo me adapto a las condiciones. Son factores que no se pueden controlar y hay que adaptarse, porque son las mismas condiciones también para él -su rival-. Las condiciones que se den, hay que aceptarlas e intentar afrontarlas de la mejor manera posible", subrayó.

Por último, Jódar explicó cómo vivió el partido su padre y entrenador, sentado en la grada con el resto del público. "Sabíamos que era así la situación debido a la pista en la que jugaba. Es otra situación que tampoco puedes controlar. Él lo ha llevado de la mejor manera posible. Tenemos una conexión muy especial, y nos entendemos muy bien aunque él no esté en el box solo", concluyó.