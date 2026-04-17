Jódar sigue soñando y jugará la semifinal de Barcelona ante Fils

El tenista español Rafael Jódar en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar ha ganado este viernes al británico Cameron Norrie (6-3 y 6-2) en cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-73ª Trofeo Conde de Godó, en apenas 1:09 horas de partido, y jugará las semifinales contra el francés Arthur Fils, mientras que el ruso Andrey Rublev y el serbio Hamad Medjedovic se disputarán el otro billete para la final del domingo.

En 1:09 horas, Jódar dio cuenta de un más veterano Cameron Norrie --de 30 años y número 24 del ranking ATP-- al que ya había ganado este año en el torneo de Acapulco, en pista dura y con el mismo resultado (6-3 y 6-2)--, y al que esta vez tampoco dio demasiadas opciones, ni en el juego de fondo de pista ni con las acertadas subidas del madrileño.

La primera manga estuvo llena de roturas de saque, hasta cinco. Y tres de esos 'breaks' fueron para un Jódar que, aprovechando su fuerza y sus 191 centímetros, se mostró muy cómodo en la Pista Rafa Nadal y movió al británico de lado a lado de la pista para irle mermando tanto a nivel físico como mental. Con 8 golpes ganadores en el primer set para el madrileño.

Por contra, el segundo set empezó con cuatro juegos en que los sacadores mantuvieron su saque, y no fue hasta el quinto juego que Jódar pudo romper a Norrie y ponerse 2-3 arriba, en la tercera bola de rotura que dispuso en el juego. Además de evitar el 'contrabreak', el joven español volvió a repetir rotura y con el 2-5 se dispuso a sacar por el partido y por el billete a semifinales.

Pese al 0-15 inicial, Jódar no se puso nervioso y pudo enlazar tres puntos para ponerse con dos bolas de partido. Falló el primer servicio, el segundo fue red, pero el tercero lo metió dentro y tras un resto flojo de Norrie el español logró sellar el triunfo y su presencia, histórica, en semifinales de este Barcelona Open Banc Sabadell.

El rival de Jódar (número 55 del ranking ATP), uno de los invitados por la organización del torneo, será el francés Arthur Fils, sin precedentes entre ambos y noveno cabeza de serie del torneo barcelonés y actual número 30 del ranking ATP, que superó con autoridad al italiano Lorenzo Musetti, el número 2 en Barcelona, por 6-3 y 6-4 en apenas 1:15 horas de partido.

El joven francés, de 21 años, repite semifinal en el Godó --el año pasado cayó contra Carlos Alcaraz (2-6 y 4-6)-- pero ahora llega con la etiqueta de favorito, visto su gran tenis desplegado en la Pista Rafa Nadal del RCTB-1899 tanto contra Musetti como, previamente, contra Brandon Nakashima y su compatriota Terence Atmane.

Fils, con un 2-1 de balance sobre Musetti tras este duelo barcelonés, encara ahora un duelo inédito de semifinales contra Rafa Jódar, contra quien nunca antes ha jugado en el circuito profesional. Pero, si repite el juego preciso y potente mostrado ante un Musetti que pagó caro el no retener su servicio, tendrá mucho de cara para ir a una hipotética primera final en el ATP500 de Barcelona, aunque Jódar jugará con el público de su lado buscando su primera gran final.

En el otro lado del cuadro, el ruso Andrey Rublev se medirá en semifinales al serbio Hamad Medjedovic, en un duelo inédito para ambos. El serbio, tras ganar al portugués Nuno Borges en 1:34 horas por 7-6(6) y 6-2, es sin duda la gran revelación de este Godó al dar cuenta de Marco Trungelliti, Alex de Minaur (número 3 del torneo) y Borges para plantarse en semis desde su posición número 88 del mundo, el peor ranking de los que sobreviven en el torneo barcelonés.

Por su parte, Rublev afronta su octavo Barcelona Open Banc Sabadell con su mejor participación. Tras igualar los cuartos de 2021, cuando cayó ante el ahora mismo número 1 del mundo Jannik Sinner, este 2026 avanza a semifinales tras ganar a Tomas Machac por 4-6 y 3-6 en 1:25 horas de juego. Un partido en el que pudo llevar la iniciativa y evitar irse del mismo, con un tenis regular y un servicio fuerte.