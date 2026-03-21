Jódar sigue soñando en Miami y Badosa se despide con claridad

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MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar avanzó este sábado por primera vez a la tercera ronda de un ATP Masters 1000 al superar con autoridad (6-1, 6-2) al australiano Aleksandar Vukic, mientras que Paula Badosa cedió en segunda ronda de la cita WTA contra la estadounidense Iva Jovic por un contundente 6-2, 6-1.

Jódar, de 19 años, se estrenó en esta categoría hace unos días en Indian Wells, perdiendo en su debut, pero en el segundo torneo 1000 de la temporada, el madrileño se permite soñar en grande. Jódar aprovechó la baja por lesión de Lorenzo Musetti y en vez de al número cinco del mundo se enfrentó a un Vukic muy superado.

Con un gran saque, un 80% de puntos ganados con el primer servicio, y salvando las cinco opciones de 'break' que concedió, el español, que tuvo que superar la fase previa, se metió en tercera ronda y aseguró su entrada en el 'Top 100' del mundo. Ahora, Jódar se medirá contra el ganador del duelo entre el argentino Tomás Martín Etcheverry y el belga Zizou Bergs.

Además, la cita en el sur de Florida (Estados Unidos) trajo el paso en falso de Alejandro Davidovich quien cedió en su estreno ante el francés Quentin Halys por (7-6(8), 6-4). El malagueño, que nunca ha pasado de tercera ronda en Miami, se quedó en esta edición en la segunda, tocado después de perder el primer set.

'Foki' salvó una bola de parcial del francés antes de llegar a una apretada muerte súbita donde tuvo la bola de parcial a favor que no aprovechó. El español acusó ese 'tie-break' esquivo y, cuando pareció dominar de nuevo la situación en el segundo set, perdió su saque. El francés, con esa mínima renta, aseguró su victoria.

Por otro lado, en la cita WTA de Miami, Badosa cedió en su segundo encuentro ante la local Jovic y número 17 del mundo. La americana no dio opción a la catalana, última representante española en el cuadro individual, y quien volverá a salir del 'Top 100' del mundo tras los puntos que rascó la semana pasada en la cita WTA 125 de Austin (Texas). Badosa apenas pudo sumar tres juegos en otro golpe a su aspiración de recuperar nivel, físico y ritmo de juego.