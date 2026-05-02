Kostyuk se corona en Madrid ante Andreeva

Marta Kostyuk, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista ucraniana Marta Kostyuk se coronó campeona del Mutua Madrid Open al superar (6-3, 7-5) este sábado a la rusa Mirra Andreeva en la final celebrada en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, confirmando su momento entre las mejores jugadoras del mundo.

Kostyuk levantó el torneo más importante de su carrera, el tercero de su palmarés tras ganar hace dos semanas en Rouen (Francia) y, en 2023, en Austin (Estados Unidos). La ucraniana, recuperada de la grave lesión que sufrió en enero, alargó su estado de dulce ante una Andreeva superada por la presión de su ligero favoritismo.