MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de República Checa de la Copa Davis de tenis ha accedido a las semifinales del torneo 12 años después, en este caso gracias a los triunfos de Tomas Machac, por 6-2, 3-6 y 6-2 contra Liam Draxl, y de Jiri Lehecka, por 7-6(4) y 6-2 frente a Félix Auger-Aliassime, para ganar por 2-0 su cruce ante Canadá en el arranque de la Final 8 en Bolonia (Italia).

La eliminatoria de cuartos de final entre checos y canadienses dio el pistoletazo de salida este martes en el BolognaFiere Arena, sobre pista dura y bajo techo. Y no pudo empezar mejor para Machac, quien rompió los dos primeros servicios de Machac y consolidó ambas ventajas de inmediato y en blanco.

Puro trámite el primer set, cerrado en 39 minutos, pero en el segundo Draxl se puso las pilas. No en vano, el canadiense salvó muy pronto una bola de 'break', después mejoró al saque e incluso en el sexto juego logró una rotura en blanco; aunque la consolidó con apuros, le sirvió finalmente para empatar el partido y llevarlo definitiva a la tercera manga.

Y ya en ese tercer parcial, ambos tenistas resolvieron sus servicios sin excesivos sustos hasta que en el sexto juego Machac no desaprovechó un 15-40 a su favor; consiguió el quiebre, confirmó a continuación su ventaja y de nuevo obtuvo un 'break' que le selló la victoria tras casi dos horas.

El encuentro de su compatriota duró prácticamente lo mismo, si bien fue mucho más reñido. Auger-Aliassime vendió cara su derrota, ya que el primer set tuvo numerosas alternativas en el marcador y él llegó a tener pelota para adjudicárselo en el décimo juego. Sin embargo, Lehecka la neutralizó y aguantó en la 'pomada' para acabar forzando la muerte súbita.

Por 7-4 se apuntó el checo ese 'tie-break', lo que pareció ser un golpe moral para el canadiense, pues éste cedió su servicio en los instantes iniciales del segundo set. Por si fuera poco, Lehecka salvó dos bolas de quiebre rivales en el cuarto juego y otra en el sexto. Contrariado por eso, Auger-Aliassime sucumbió en el octavo juego tras encajar otra rotura.