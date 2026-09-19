Mérida gana con remontada a Tabilo el primer punto de la eliminatoria de Copa Davis en Chile

Archivo - Daniel Mérida, durante un partido. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista madrileño Daniel Mérida ha ganado este sábado por 5-7, 6-3 y 6-3 a Alejandro Tabilo en el inicio de la eliminatoria de Copa Davis entre Chile y España, correspondiente a la segunda ronda clasificatoria hacia la Final 8 y que se está disputando, sobre tierra batida, en la Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional de Santiago.

Mérida y Tabilo empezaron intensos este primer partido en la capital chilena, neutralizándose sendas bolas de 'break' en el quinto y sexto juegos, pero de forma dispar; mientras el español optó por enviar a la 'T' su segundo saque y ejecutar una derecha profunda, el jugador local salvó esa situación en contra gracias a una efectiva volea en la red.

Como un 'déjà vu', en el octavo y noveno juegos volvieron a espantar pelotas de rotura rivales, dos por cabeza, pero en el undécimo Tabilo ya no malgastó un 15-40; consolidar a continuación ese quiebre también le valió para adjudicarse el primer set en 55 minutos e iniciar el segundo con ímpetu, como dejó claro teniendo dos tempraneras pelotas de 'break'.

No obstante, Mérida esquivó ambas balas y se puso las pilas de tal manera que solventó sus servicios posteriores con serenidad e incluso en el octavo juego sacó tajada de un 15-40 a favor; bordó la rotura, que de inmediato consolidó y empató el marcador global del reñido encuentro.

De cara al tercer parcial, el madrileño confirmó sus sensaciones a tope y avisó pronto de lo que estaba por llegar; no cristalizó ninguna de sus dos bolas de 'break' en el primer juego, pero sí lo hizo tras un 0-40 en el tercero y a partir de ahí se generó una ventaja (3-1) que ya nunca soltó hasta terminar sellando la victoria con un nuevo quiebre.