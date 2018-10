Muguruza: "De nuevo me sentí muy bien en la pista, mañana será otra batalla"

Publicado 25/09/2018 14:49:03 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza afirmó que se "sintió muy bien en la pista" en la victoria ante la suiza Viktorija Golubic (6-0, 6-1), un partido en el que "todo fluyó" como quería la de Caracas, que este miércoles se enfrentará en octavos de final, en "otra batalla", a la ganadora del encuentro entre Caroline Garcia y Katerina Siniakova.

"De nuevo me sentí muy bien en la pista hoy. Todo fluyó como quería. Mañana será otra batalla. He jugado con las dos, pero a estas alturas seguro que ya va a ser un partido complicado. He jugado bien otras veces en este torneo y tengo ganas de volver hacerlo bien aquí esta semana", afirmó tras su victoria en segunda ronda.

La tenista barrió a la checa por 6-0 y 6-1 en tan solo una hora y se enfrentará en octavos a la ganadora del duelo entre la francesa Caroline Garcia, a la que ha ganado en las tres ocasiones que se han enfrentado, y la checa Katerina Siniakova, a la que también venció en el único encuentro entre ambas.