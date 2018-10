Muguruza, Suárez y Feliciano se estrenan con victoria en Pekín

Publicado 01/10/2018 11:09:19 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez comenzaron este lunes con victoria en el torneo de Pekín, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, mientras que en el cuadro ATP del evento también se estrenó con triunfo Feliciano López.

La jugadora hispano-venezolana debutó en la capital china, donde fue campeona en 2015 con una sólida victoria ante la rusa Ekaterina Makarova, a la que derrotó en dos sets por 6-0, 6-4, en un partido que dominó gracias a un arrollador inicio donde endosó ocho juegos seguidos a su rival.

La de Caracas, decimocuarta cabeza de serie en Pekín, cerró con un 'rosco' y en menos de media hora el primer parcial, y luego no se relajó rompiendo el primer servicio de su rival en el segundo para coger una ventaja que no sólo no soltó sino que incluso aumentó con otra rotura para ponerse 5-2.

A partir ahí, aparecieron los 'fantasmas' de la semana pasada en Wuhan. Con su saque no pudo finiquitar el choque tras desperdiciar un 40-0 y una cuarta pelota de partido, y después de conceder ese 'break', en su siguiente servicio se vio con un peligroso 15-40. Muguruza salvó la situación y sentenció su pase a la segunda ronda donde se medirá con la bielorrusa Aryna Sabalenka, una rival que está "jugando muy bien y con mucha confianza", por lo que está "motivada" para enfrentarse a ella.

"Creo que hice una buena actuación. Ya habíamos jugado un par de veces y hemos entrenado juntas. Sé que ella es una jugadora muy peligrosa y que puede jugar muy bien, así que fue una buena primera ronda", señaló la doble campeona de 'Grand Slam', que reconoció que la rusa cometió en el primer set cometió "demasiados errores no forzados en comparación con lo que normalmente hace" y que en el segundo su juego fue "un poco menos efectivo" y Makarova se sintió "más cómodo" y pudo hacer "mejores golpes".

En cuanto a su estado de ánimo tras un año complicado desde Roland Garros, Muguruza replicó que "hay dos tipos de confianza, la de los resultados y la que está dentro de ti". "Todavía tengo confianza en mi juego y en mi experiencia y nivel. Este año he tenido algunos partidos que han sido más difíciles, pero no necesariamente me da menos confianza. Es solo un proceso de seguir metiéndome en esos momentos, hacerlo a mi manera y en algún momento, comenzarán a cambiar las cosas", sentenció.

Junto a la hispano-venezolana, también se metió en la segunda ronda la canaria Carla Suárez, que también debutó en Pekín de modo arrollador al ganar en menos de una hora a la kazaja Yulia Putintseva por 6-1, 6-0.

Aunque su rival venía con ritmo competitivo tras haber superado la previa para entrar en el cuadro principal, la de Las Palmas no le dio opciones gracias en buena medida a su acierto al resto ya que logró 'break' en los seis servicios de la kazaja. La alemana Angelique Kerber, tercera favorita, será un examen posiblemente de más dureza para la española.

Por otro lado, en el torneo ATP que también se está disputando en Pekín, Feliciano López sí tuvo que trabajar para clasificarse para la segunda ronda tras superar en un duro partido al croata Borna Coric en tres sets por 7-5, 5-7, 7-5.

El toledano, invitado por la organización tuvo que 'batallar' durante casi tres horas para sellar su pase a la segunda ronda ante el séptimo cabeza de serie y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas, gracias en buena medida a 19 saques directos.

'Feli' se llevó una primera manga en la que fue 5-2 abajo antes de hacerse con cinco juegos seguidos, pero en la segunda no pudo sujetar su servicio cuando iba 6-5 abajo. En el tercero, el español desperdició valioso 0-40 con 3-3 y luego tuvo calma para levantar tres bolas de partido con 5-4 para finalmente romper el saque del croata y finiquitar con el suyo el pase a segunda ronda.

--RESULTADOS.

-Masculino.

Primera ronda.

FELICIANO LÓPEZ (ESP) a Borna Coric (CRO/N.7) 7-5, 5-7, 7-5.

-Femenino.

Primera ronda.

GARBIÑE MUGURUZA (ESP/N.14) a Ekaterina Makarova (RUS) 6-0, 6-4.

CARLA SUÁREZ (ESP) a Yulia Puntintseva (KAZ) 6-1, 6-0.