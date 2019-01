Nadal: "Han sido dos semanas muy importantes para mí, van a ser una gran inspiración"

Publicado 27/01/2019 12:40:48 CET

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que las dos semanas vividas en el Abierto de Australia, que culminó cayendo en la final ante el serbio Novak Djokovic (6-3, 6-2, 6-3), han sido "muy importantes" y "emotivas" para él, porque le han demostrado que ha podido recuperar su mejor nivel tras su lesión, y ha prometido seguir "luchando" para lograr "cosas importantes".

"Han sido dos semanas muy emotivas. Aunque esta noche no fuera mi mejor día, han sido dos semanas muy importantes para mí. He pasado por momentos difíciles en el último año. Desde el US Open no pude jugar un partido profesional hasta la primera ronda aquí", señaló en su discurso tras el partido.

En este sentido, el balear explicó que su actuación en el 'Grand Slam' oceánico le dará fuerza para afrontar la temporada. "Es muy importante estar donde estoy esta noche, volviendo de una lesión. Me dará buena energía y será una gran inspiración para lo que viene", subrayó. "Solo puedo decir una cosa: voy a seguir trabajando y seguiré luchando para pelear por cosas importantes. Cada momento, seguiré luchando", añadió.

Además, el manacorí, ganador en Melbourne en 2009, dio la enhorabuena a su rival. "Muchas felicidades a Novak y a su equipo, ha tenido un nivel de tenis increíble esta noche y durante estas dos semanas", dijo sobre la actuación del balcánico, nuevo 'rey' del torneo al conquistar su séptimo entorchado.

Nadal también dio las gracias a su equipo y su familia, sin los cuales, él "no estaría" en la final, y a "todas las personas que hacen posible este trofeo". "No puedo agradecer lo suficiente a la gente todo su apoyo. La conexión con vosotros es difícil de explicar, gracias por todo", afirmó dirigiéndose al público de la Rod Laver Arena.

"Tengo que seguir dando las gracias a todas las personas en la Federación Australiana que hacen posible este increíble torneo. No hay un torneo que esté mejorando cada año como este, el trabajo que están haciendo es simplemente fantástico. Gracias por hacer que este torneo sea, probablemente, el mejor del mundo", concluyó.