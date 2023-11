Naomi Osaka regresa a la competición en Brisbane tras ser madre

SÍDNEY (AUSTRALIA), 10 Nov. (dpa/EP) -

La tenista japonesa Naomi Osaka, exnúmero uno del mundo, reaparecerá en el torneo de Brisbane (Australia), previo al Abierto de Australia, tras dar a luz a su primera hija.

Osaka, de 25 años, no juega un torneo del circuito WTA desde el pasado mes de septiembre. Tras hacer público su embarazo en el mes de enero, la nipona dio a luz a su hija Shai en julio.

El viernes, los organizadores del torneo de Brisbane incluyeron a Osaka entre las cabezas de serie del torneo de preparación para el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que comienza el 31 de diciembre.

"Estoy muy emocionada por volver a la pista y competir. Siempre me encanta empezar mi temporada en Brisbane y no puedo esperar a volver. Brisbane es un gran torneo y me preparará para un brillante regreso este verano", declaró Osaka, semifinalista del torneo en 2019 y 2020.

La cuatro veces campeona de un 'Grand Slam' dijo en septiembre que estaba planeando un apretado calendario para 2024 en su regreso al tenis después de dar a luz, incluyendo el Abierto de Australia, que está programado del 14 al 28 de enero. Osaka ganó en Melbourne en 2019 y 2021 y se perdió la edición de 2023 debido a su embarazo.

Su compatriota Victoria Azarenka, campeona de Grand Slam, también tenía previsto saltar a la pista en Brisbane, mientras que el cuadro masculino contará con Andy Murray y el número 10 del mundo Holger Rune entre los cabezas de serie.