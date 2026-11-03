Selekhmeteva avanza en Chennai y Badosa abandona en Hong Kong

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Oksana Selekhmeteva se ha metido este martes en la segunda ronda del torneo de Chennai (India), de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar en su debut a la serbia Teodora Kostovic en dos sets (6-4, 6-3), mientras que la gironí Paula Badosa tuvo que retirarse en la primera ronda del WTA 250 de Hong Kong por problemas físicos cuando iba un set abajo ante la rusa Elena Pridankina (7-5).

Oksana Selekhmeteva sigue adelante en el WTA 250 de Chennai. En su partido de primera ronda superó a Kostovic por la vía rápida (6-4, 6-3) en una hora y 48 minutos de encuentro. Un partido en el que un 'break' sería suficiente para que la española se llevara la primera manga, mientras que en el segundo parcial su superioridad sería más patente, quebrando el saque de Kostovic hasta en tres ocasiones.

Por su parte, la mala noticia de la jornada para el tenis español la protagonizó Paula Badosa. La gironí tuvo que ser atendida por problemas de deshidratación y bajada de tensión durante su debut frente a Pridankina. Finalmente, y tras ceder el primer set por 7-5, la española se retiraría del torneo.