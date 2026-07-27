La Rafa Nadal Academy abrirá en Indonesia un nuevo centro de tenis en 2028

Proyecto del nuevo centro de la Rafa Nadal Academy en la isla de Lombok (Indonesia). - RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy abrirá un nuevo centro de tenis en el primer trimestre de 2028 en la isla de Lombok (Indonesia), que contará con cuatro pistas de tenis y otras cuadro de pádel y programas deportivos para jugadores de todos los niveles, según ha comunicado dicha academia en nota de prensa.

La Rafa Nadal Academy se expandirá al sudeste asiático con un nuevo centro en un complejo ubicado en la isla de Lombok, uno de los "destinos emergentes más prometedores" de la región, para implementar la metodología de entrenamiento desarrollada por el extenista Rafa Nadal y su equipo técnico a lo largo de más de dos décadas de experiencia en el circuito profesional.

La subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, Maribel Nadal, ha mostrado su satisfacción por este proyecto internacional. "Estamos muy ilusionados con la llegada del primer Rafa Nadal Tennis Center al sudeste asiático. Lombok es un destino con un enorme potencial internacional y creemos que este proyecto permitirá acercar nuestra metodología y nuestra pasión por el deporte a nuevas generaciones de jugadores y familias de todo el mundo", expresó.

El nuevo centro de la academia se ubicará a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Lombok, ocupará una superficie de 150 hectáreas y se convertirá en el primer 'Destination by Hyatt' del sudeste asiático. El complejo abrirá inicialmente con tres hoteles 'boutique' y 150 villas, dentro de un plan maestro que contempla un total de 500 villas residenciales.

Los Rafa Nadal Tennis Center constituyen una línea complementaria a la Rafa Nadal Academy de Mallorca y al centro abierto en Kuwait. Se trata de complejos tenísticos ubicados en complejos vacacionales y residenciales de alta categoría que combinan ocio, turismo y formación deportiva de excelencia.

Con esta nueva apertura, Lombok se incorporará a la red internacional de la Rafa Nadal Academy, que ya cuenta con academia en Kuwait, así como Rafa Nadal Tennis Centers en Costa Mujeres (México), Sani (Grecia), Hong Kong, Marbella y Punta Cana (República Dominicana), además del Rafa Nadal Tennis Program desarrollado en Egipto. Asimismo, en 2028 también está prevista la inauguración de un nuevo Rafa Nadal Tennis Center en Brasil.