La Rafa Nadal Academy vuelve a ser referencia en la pretemporada tenística

Archivo - La tenista Alex Eala en la Rafa Nadal Academy by Movistar. - RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy se ha vuelto a convertir en uno de los grandes puntos de referencia del tenis internacional durante el periodo de pretemporada, y con la mirada puesta en el Open de Australia, primer Grand Slam del curso, y en los torneos previos que se disputarán en suelo australiano, jugadores como Lorenzo Sonego o Jan-Lennard Struff afinan su puesta a punto en estas últimas semanas de 2025.

Como ya es tradición, la Academia de Manacor acoge estos días a tenistas procedentes de todo el mundo, que han elegido sus instalaciones para realizar su stage de preparación antes de iniciar una de las giras más exigentes del calendario.

Entre los jugadores que se entrenan actualmente en la Academia destacan nombres consolidados del circuito ATP y jóvenes talentos en plena proyección. Tenistas como Lorenzo Sonego repiten por tercer año consecutivo en Manacor, al igual que el alemán Jan-Lennard Struff. A ellos se han sumado jugadores con amplia experiencia como Fabian Maroszan, Norbert Gombos, Alex Molcan, Nikoloz Basilashvili, Kamil Majchrzak, o Jesper de Jong.

Todos ellos comparten pista estos días con jugadores formados en la propia Academia como Coleman Wong, Abdullah Shelbayh y Martín Landaluce, que preparó en la academia su asalto a las Next Gen ATP Finals. También han compartido pista con Ivan Ivanov, que tras ganar dos títulos de Grand Slam en 2025, se convirtió en el mejor jugador junior del mundo.

Por su parte, después de materializar el mejor año de su carrera, Jaume Munar también se incorporará estos días a la pretemporada en Manacor. En lo referente a jugadores del circuito WTA, y tras un ilusionante 2025, las jugadoras de la academia Solana Sierra y Alex Eala están preparado 2026 acompañadas por Alina Korneeva. Además, la pretemporada en la academia cuenta también con jóvenes promesas internacionales, como Hannah Klugman, Ziga Sesko o Diego Palomero.