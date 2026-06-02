Rafa Nadal presenta sus suplementos de NDL para cuidar el cuerpo y la mentemente

Archivo - El extenista Rafa Nadal presenta sus suplementos de NDL para cuidar el cuerpo y la mente. - CANTABRIA LABS - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extenista Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slam y campeón olímpico en Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016 en individual y dobles, repasa los suplementos de la marca de nutrición deportiva NDL para cuidar el cuerpo y la mente coincidiendo con el 40 cumpleaños este miércoles del deportista balear.

A lo largo de su trayectoria, marcada por la exigencia física, la capacidad de superación y una disciplina constante dentro y fuera de la pista, el tenista ha convertido el cuidado del cuerpo en una parte fundamental de su filosofía de rendimiento.

Porque detrás de cada entrenamiento y cada victoria, existe también una manera de entender el bienestar en la que la recuperación, el descanso y la constancia juegan un papel clave.

En este contexto, NDL repasa algunos de los esenciales que acompañan una rutina enfocada en el movimiento, la recuperación muscular y el equilibrio físico. Tres complementos pensados para los que entienden el rendimiento como una combinación de entrenamiento, cuidado diario y bienestar a largo plazo.

En una carrera donde la exigencia física y mental ha sido constante, como el caso de Rafa Nadal, la recuperación y el equilibrio muscular siempre han ocupado un lugar esencial. El magnesio se ha convertido, por ello, en uno de los suplementos más valorados tanto por deportistas profesionales como por personas con estilos de vida activos.

NDL Pro-Health Magnesium Complex combina tres tipos de magnesio: bisglicinato, malato y citrato, para favorecer una alta absorción y eficacia. Su fórmula contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, al metabolismo energético y al correcto funcionamiento muscular.

Además, incorpora vitamina B6, que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga, y vitamina D, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre. Una combinación diseñada para acompañar el rendimiento diario, apoyar la recuperación y favorecer el bienestar físico y mental en momentos de alta exigencia.

CREATINA: EL MÁS POPULAR PARA EL RENDIMIENTO

Mantener el rendimiento al más alto nivel durante tantos años requiere disciplina, preparación y una estrategia de recuperación constante. Por ello, la creatina se ha consolidado como uno de los suplementos más estudiados y reconocidos dentro de la nutrición deportiva.

NDL Pro-Health Elite Creatine incorpora Creatina Monohidrato Creapure, un sello reconocido por su pureza y calidad. Su formulación está orientada a mejorar el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios de alta intensidad, además de apoyar aspectos como la fuerza, la potencia muscular, la recuperación y la reducción de la fatiga. Cada vez más expertos destacan también el papel de la creatina dentro de una estrategia global de rendimiento y recuperación para personas físicamente activas.

ARTICULATIONS: EL ENTRENAMIENTO INVISIBLE

Pocas trayectorias deportivas reflejan tan bien la importancia del cuidado articular como la de Rafa Nadal. En deportes de alta intensidad, el impacto continuo sobre articulaciones, tendones y ligamentos convierte este cuidado en una parte esencial de la rutina diaria, especialmente cuando el cuerpo ha estado sometido durante años a la máxima exigencia.

NDL Pro-Health Articulations ha sido formulado con ingredientes específicos orientados al mantenimiento de huesos, cartílagos y tejido conectivo. Su fórmula combina manganeso, que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales; cobre, que contribuye al mantenimiento del tejido conectivo; y vitamina C, que participa en la formación normal de colágeno para el funcionamiento adecuado de huesos y cartílagos.

Además, incorpora ingredientes como Cúrcuma Longa, Colágeno Tipo II, Ácido Hialurónico y Lipinova 11TG, fuente de ácidos grasos Omega-3. La fórmula se completa con hesperidina, un flavonoide presente de forma natural en los cítricos.

El resultado es un complemento pensado para acompañar la movilidad, la recuperación y el bienestar articular dentro de una rutina activa y exigente. Porque si algo ha pretendido demostrar Rafa Nadal a lo largo de toda su trayectoria es el compromiso con el rendimiento y en todo lo que lleva a ello: descanso, constancia y cuidado diario del cuerpo con los suplementos adecuados.