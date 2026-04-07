Sara Sorribes: "Escucharse, entenderse y aceptarse es lo que seguramente todos necesitemos"

Archivo - Sara Sorribes, durante un partido. - Europa Press/Contacto/AFP7 - Archivo
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La tenista española Sara Sorribes subraya que "escucharse, entenderse y aceptarse" es lo que "seguramente todos" necesiten, tras cumplirse ahora un año de su parón competitivo, que duró más de siete meses e inició otra etapa en su vida hasta llevarla a liderar al equipo nacional de la Billie Jean King Cup en su eliminatoria de clasificación frente a Eslovenia.
"Han sido meses totalmente diferentes a lo que estaba acostumbrada en mi vida y los he los he dedicado a hacer cosas que me apetecían. Es el camino que necesitaba para volver a ser feliz y todo eso me ha llevado a querer volver a jugar", ha explicado Sorribes durante una entrevista con los medios oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET).
"Creo que parar es necesario, creo que escucharse, entenderse y aceptarse, es lo que seguramente todos necesitemos... Era lo que yo necesitaba y estoy orgullosa de haberlo hecho, de haberme dado ese tiempo y de haber aceptado que aquello era lo que necesitaba", ha dicho Sorribes.
Luego la castellonense ha apuntado que parar "no es una cosa de un día". "Llevaba ya mucho tiempo sabiendo que lo estaba pasando mal dentro de la pista, que de esa manera yo no me veía. No entendía el tenis y el deporte así, pero tiras, tiras, tiras... aguantas y sí que es verdad que llegó un punto en Bogotá, la semana antes de la Billie Jean King del año pasado año, que ahí sí que dije esto no puede continuar así. Mi cuerpo me lo manifestó de una manera muy fuerte, así que me escuché", ha agregado.
"Me sentí superentendida. De hecho, ha habido jugadoras que me han escrito: 'Oye, estoy sintiendo esto, tiene algo que ver con lo tuyo', y después han parado. También cuando volví a jugar hubo alguna jugadora que me dijo: 'Quiero hacer lo mismo que has hecho tú porque no puedo más'. Así que espero que a alguien le haya llegado un poquito", ha afirmado.
Aun así, ha reconocido que le "encantaría" que "fuese un proceso que acabas en unos meses". "Pero yo creo que la cabeza, o el tema de mirar hacia adentro, no te lo acabas. Necesitas mucho tiempo, muchos profesionales y mucha gente para poder entenderlo porque siempre te vas sintiendo un poquito extraña en muchas cosas cuando, de repente, vas rascando y ves ahí algo que no sabías ni que estaba", ha reflexionado.
La élite antes lo era "todo prácticamente". "Tenía mucha influencia en mí, en mi persona, en mi trato hacia mí misma, en mi forma de entender las cosas. Ahora sigo teniendo una ilusión muy grande, sigo teniendo muchas ganas de mejorar, sigo queriendo ser mejor, pero desde otra perspectiva, desde otro punto que yo soy la Sara persona. Tengo muchas más cosas en mi vida, por suerte, y veo la vida un poco más amplia de lo que la veía la Sara de 18 o 20 que soñaba con un montón de cosas", ha asegurado.
"Fue precioso lo que viví el año pasado en Ostrava por todo el cariño, cómo lloramos todos allí fue superbonito. Sinceramente, no estar en China fue la única semana que eché de menos de todo el año, mucho más que cualquier torneo individual", ha resaltado la jugadora de la Vall d'Uixó.
"Estoy superfeliz, supercontenta de estar aquí, de poderlo compartir y, ojalá, aportar un poquito al equipo. Pero seguro que lo que puedo aportar yo es menos de lo que ya me han aportado a mí, porque de verdad que estoy muy agradecida y feliz", ha concluido Sorribes en vísperas de jugar en la ciudad balneario de Portoroz, en la costa del Mar Adriático.