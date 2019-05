Sharapova se da de baja en Roland Garros

Publicado 15/05/2019 23:59:28 CET

PARÍS, 15 May. (Reuters/EP) -

La tenista rusa Maria Sharapova se ha dado de baja para el próximo Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año que ha ganado en dos ocasiones (2012 y 2014), debido a que no se ha recuperado completamente de una operación en su hombro.

"Dándome de baja este miércoles del Abierto de Francia. Algunas veces las decisiones correctas no son siempre las más sencillas", escribió Sharapova en su perfil oficial en 'Instagram'. "En cuanto a mejores noticias, he regresado a la cancha de entrenamientos y poco a poco he recuperado la fuerza en mi hombro", agregó.

La de Siberia, de 32 años y ganadora de cinco 'grandes', no juega un partido desde finales del mes de enero y un mes después decidió pasar por el quirófano por sus problemas en el hombro.