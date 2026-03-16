Sinner gana en Indian Wells y completa su colección en pista dura

Jannik Sinner, Indian Wells - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner venció (7-6(6), 7-6(4)) al ruso Daniil Medvedev este domingo para conquistar por primera vez el torneo de Indian Wells (Estados Unidos), el último gran título sobre pista dura que le faltaba a su palmarés.

El número dos del mundo dio la vuelta a un 0-4 en el 'tie-break' del segundo set y se impuso a un Medvedev que venía de eliminar en semifinales al español Carlos Alcaraz. Sinner levantó su primer título de 2026, el 25º de su carrera y completó un pleno histórico sobre pista dura a sus 24 años.

El italiano tuvo que sacar su mejor versión, aún por ver esta temporada, ante el reciente campeón en Dubái. Sinner no concedió ni una bola de 'break' en todo el partido, y solo dos Medvedev, en el séptimo juego del primer set, que no aprovechó su rival. Así, sendos 'tie-breaks' decidieron el título.

En el del primer parcial fue mejor el italiano, pero en el segundo Medvedev lo tuvo en su mano. Sinner remontó y evitó un tercer set para triunfar en el desierto californiano en su primera final, por las tres que ha perdido el ruso. El italiano, campeón del US Open (2024), del Abierto de Australia (2024 y 2025) y de las Finales ATP (2024 y 2025), completó su colección en pista dura.

Sinner se unió a Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos en ganar los seis torneos ATP Masters 1000 de superficie dura que conforman el calendario: Indian Wells, Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París.