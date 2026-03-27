Tempos Vega Sicilia estará presente en el Mutua Madrid Open 2026 con Macán y Oremus

Archivo - Jessica Julmy, directora general de Tempos Vega Sicilia. - DIEGO PELÁEZ - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La bodega Tempos Vega Sicilia será colaboradora oficial de la edición de 2026 del Mutua Madrid Open, que se disputa del 20 de abril al 3 de mayo en la capital de España, con los vinos Macán y Oremus que estarán presentes en las áreas de hospitalidad del ATP Masters 1000 de la Caja Mágica.

De esta forma, Macán Clásico, de Bodegas Benjamin de Rothschild&Vega Sicilia, y Mandolás, de Bodegas Oremus, serán los vinos oficiales del ATP Masters 1000 en los cuadros masculino y femenino. Tempos Vega Sicilia inicia en 2026 una nueva etapa, que supone una nueva manera de entender la relación entre la excelencia de una bodega centenaria, el deporte de élite y el estilo de vida contemporáneo.

"Todo el trabajo, el tiempo y la atención que dedicamos a nuestros vinos existe para que puedan disfrutarse plenamente. Este entorno ofrece simplemente una ocasión más para acercarse a Macán Clásico y Mandolás en buenas condiciones. Si quienes asistan encuentran un momento para descubrirlos, esperamos que puedan apreciar esa búsqueda constante de calidad que guía nuestro día a día", explicó Jessica Julmy, directora general de Tempos Vega Sicilia.

Mandolás es un vino blanco seco procedente de un viñedo plantado íntegramente con la variedad Furmint, considerada la más noble de la región. Su elaboración representa una ruptura con la tradición de esta zona húngara, históricamente reconocida por sus vinos dulces, como el Aszú.

El resultado es un vino de carácter joven, pionero y sorprendente, que destaca por su profunda mineralidad y su vibrante acidez. En nariz despliega aromas de fruta blanca y cítricos, acompañados de un sutil toque de madera, fruto de su crianza en pequeñas barricas de 136 litros, típicas de la región.

En boca se muestra untuoso y a la vez fresco, logrando un equilibrio que lo convierte en un excelente acompañante de mariscos, sushi, pescados al horno e incluso platos de ave con salsas cremosas.

Desde el corazón de La Rioja surge Macán Clásico, un vino que une la tradición centenaria de la región con una visión contemporánea, elegante y vibrante. Elaborado principalmente con Tempranillo y un delicado toque de Garnacha, Macán Clásico expresa la riqueza del terruño con precisión y sutileza.

Cada sorbo revela una textura sedosa, notas nítidas de fruta roja y un equilibrio natural que combina intensidad y frescura, invitando a disfrutar el vino de manera inmediata y memorable. Fruto de la colaboración entre Benjamin de Rothschild y Vega Sicilia, Macán Clásico materializa una visión compartida: interpretar el carácter del viñedo desde una perspectiva moderna, sin perder la autenticidad que define a La Rioja.