Toni Nadal: "Alcaraz es excepcional y tiene la ventaja de no tener de rival al mejor Federer o el mejor Djokovic"

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Toni Nadal aseguró este jueves que el tenista español Carlos Alcaraz, ganador de cinco títulos de 'Grand Slam', es un "jugador excepcional", pero que en la actualidad tampoco tiene rivales como fueron en su día "el mejor Roger Federer y el mejor Novak Djokovic", aunque tampoco duda de que puede "superar" la carrera de su sobrino Rafael Nadal.

"Es un jugador excepcional que tiene todas las condiciones del mundo. Es el más rápido, le pega fortísimo, le pega bien de 'drive', de revés, el saque lo ha mejorado bastante... Le veo como un gran jugador y encima creo que tiene una ventaja hoy en día no tiene de rivales al mejor Federer o al mejor Djokovic. Tiene uno muy bueno que es Jannik Sinner, pero creo que los demás para él son bastante asequibles", relató Toni Nadal a los medios durante el torneo benéfico de golf 'The Battle Of Stars'.

Cuestionado sobre si el jugador murciano puede igualar la carrera que tuvo su sobrino Rafa Nadal, el que fuera entrenador del manacorí expresó que puede incluso "superarlo". "Yo no soy adivino, pero que tiene las condiciones, las tiene", advirtió.

En cuanto, al Mallorca Championship, ATP 250 que se disputará la semana del 21 al 28 de junio como antesala de Wimbledon, indicó que "la sensación es buena" porque van a contar con "buenos jugadores". "Ben Shelton, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime, creo que hay un nivel muy bueno y veremos si el público responde. Tenemos un gran torneo, justo antes de Wimbledon", detalló.

También estará el tenista mallorquín Jaume Munar, actual número 59 del ránking ATP. "Para nosotros era importante tenerle. Él estaba dudando porque tenía distintas opciones, pero al final le pudimos convencer. Y creo que para él está muy bien, por el público mallorquín", resaltó.

Por otro lado, Toni Nadal reconoció que sus sensaciones antes de este torneo benéfico y cuya recaudación irá destinada a ayudar en la lucha contra la ELA son "malas". "Sé como juego y como no lo hago demasiado bien, pues no tengo muy buenas sensaciones", apuntó.