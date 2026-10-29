Zverev asalta el número uno del mundo

Alexander Zverev - Max Slovencik/APA/dpa

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev aseguró de manera matemática el número uno del mundo en el ranking de la ATP, por primera vez en su carrera, gracias a la victoria este jueves sobre Tallon Griekspoor en segunda ronda del torneo de Viena.

Zverev terminó con las cuentas y el próximo lunes aparecerá como nuevo número del mundo. El de Hamburgo, que este año ganó sus primeros dos 'grandes' en Roland Garros y US Open, será el primer tenistas de su país número uno de la ATP desde Boris Becker en 1991.

El alemán firmó una sólida actuación ante Griekspoor, quien venía de ser campeón el pasado domingo en Bruselas, para avanzar a cuartos de final con un 6-4, 7-5, donde se medirá ahora con el inglés Arthur Fery, y lograr el objetivo de ser el mejor jugador del mundo.