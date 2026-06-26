El Ibex 35 abre con una caída del 0,2% y pierde los 19.500 puntos, con el petróleo por debajo de 74 dólares

Archivo - Una persona fotografía paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una ligera bajada del 0,17%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 19.500 puntos y situarse en los 19.479,7 enteros hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que las Bolsas siguen influenciadas por los acontecimientos en Oriente Próximo.

De hecho, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves que Washington busca un acuerdo definitivo con Irán pero "no a cualquier precio" y descartó que el pacto "contradiga los intereses de los socios y aliados" de Estados Unidos (EEUU) en la región, unas palabras con las que garantizaba que el "objetivo común de todos es la paz".

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 73,8 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 1,9%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 70,5 dólares después de retroceder igualmente casi un 2%.

En el ámbito empresarial, este viernes las nuevas acciones de Arteche procedentes de su ampliación de capital comenzarán a cotizar en las Bolsas de Valores de Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia.

De su lado, Izertis ha informado que ha suscrito un contrato de financiación sindicada con un sindicato formado por ocho entidades financieras por un importe total de 133,5 millones de euros y un plazo de seis años, con el objetivo de reforzar su estructura de capital, optimizar su deuda y ganar capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento, ha informado este viernes la consultora tecnológica.

Asimismo, CaixaBank ha comunicado que ha alcanzado una ejecución del 24,4% en la octava semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Iberdrola (+0,61%) y Endesa (+0,58%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Acciona Energía (-1%) e Indra (-0,7%).

Las principales Bolsas europeas abrían la última sesión de la semana con signo negativo, con pérdidas del 0,8% para Francfort y del 0,3% para París, mientras que Milán se dejaba un 0,9% y Londres un 0,4%.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1376 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,335%.