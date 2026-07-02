El Ibex 35 abre plano pero mantiene los 19.400 puntos, con el crudo bajando a cerca de 70 dólares

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa, a 18 de julio de 2023, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves prácticamente plano, con un alza del 0,03%, lo que le ha llevado a mantener los 19.400 puntos y situarse en 19.412,5 enteros en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que han caído hasta el entorno de los 70 dólares.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo aumentaba su alza hasta el 0,2% y alcanzaba los 19.448 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 70,7 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 1,2%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 67,7 dólares después de retroceder un 1,3%.

La corrección en el precio del crudo, que llegó a alcanzar los 126,10 dólares en el caso del barril de Brent el pasado 30 de abril, se ha acelerado desde finales de mayo ante el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto.

En el ámbito empresarial, el fabricante paneuropeo de armamento KNDS ha comunicado que ha decidido posponer su oferta pública inicial (OPI) para cotizar en las Bolsas de París y Fráncfort "ante la actual volatilidad del mercado en el sector de la defensa europea".

En España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicado que la Seguridad Social rompió en junio la barrera de los 22,4 millones de ocupados tras ganar una media de 128.533 cotizantes respecto al mes anterior (+0,6%), impulsada especialmente por el comercio y la hostelería, que sumaron más de 76.000 nuevos ocupados por la campaña de verano, así como por la afiliación de extranjeros, que creció en 86.630 cotizantes tras el proceso de regularización.

Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha indicado que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Arcelormittal, con una subida del 1% en los primeros minutos de cotización. Le seguían Telefónica (+0,87%) y Bankinter (+0,85%).

En el lado contrario, ACS retrocedía un 1,5%, Acciona un 0,8% e Indra, un 0,6%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort decrecía un 0,2%, mientras que París subía un 0,1% y Londres bajaba en la misma medida, al tiempo que Milán se mantenía en tablas.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1391 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,392%.