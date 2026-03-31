El Ibex 35 se anota en marzo su mayor caída mensual desde 2022 (-7,7%) por la guerra de Irán

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 retrocedió un 7,7% en marzo, su mayor caída mensual en los últimos cuatro años, pese a recuperar el 31 de marzo los 17.000 enteros en un mes marcado por la volatilidad derivada del conflicto desatado en Oriente Próximo entre EEUU e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.

En este sentido, desde el cierre de la última sesión bursátil de febrero, el selectivo español ha pasado de cotizar en los 18.360,8 puntos a hacerlo en los actuales 17.069,6. No obstante, el principal índice nacional ha moderado su corrección en los últimos compases del mes, ya que durante 22 sesiones llegó a tocar los 16.262,7 enteros, lo que implica una pérdida de cerca del 11,5%.

Entre las compañías más castigadas del parqué, destaca la firma de tecnología y defensa Indra, que además de la inestabilidad geopolítica ha sufrido una crisis sobre la continuidad de su presidente, Angel Escribano, debido al conflicto de intereses que suscitaba la integración de su negocio familiar EM&E en Indra y que se saldó con la renuncia a la operación.

En consecuencia, Indra se ha dejado un 24,5% en Bolsa en el mes de marzo y cotiza a la clausura de la jornada en los 47,24 euros por acción. En la otra cara de la moneda, los mayores repuntes mensuales se los han anotado las energéticas Repsol (+29,5%), Enagás (+11,5%), Solaria (+8%) y Endesa (+4,6%), al calor del rebote de los precios del petróleo y el gas.

En concreto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se ha elevado más de un 48% en marzo, al pasar de los 72,5 euros en la última jornada de febrero a los 107 al cierre de la Bolsa de Madrid de este martes. De su lado, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- repuntaba casi un 60% en el mismo periodo de tiempo, cotizando ahora en los 104,25 'billetes verdes'.

Asimismo, el contrato de gas natural TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, también ha incrementado notáblemente su valor (+56,5%) y pasa de negociarse a 32 euros el megavatio hora en la jornada anterior al inicio del conflicto a los 50,1 euros al toque de campana final de la última sesión de marzo.

Respecto a los últimos acontecimientos del conflicto, durante la madrugada de esta martes la Corporación de Petróleo de Kuwait, el consorcio petrolero estatal del país, ha denunciado un "ataque iraní directo", pero sin víctimas, contra un buque petrolero kuwaití que se encontraba anclado y "completamente cargado" en el puerto de la ciudad emiratí en el momento del impacto, lo que ha provocado daños materiales "con la posibilidad de un vertido", según la propietaria.

Así, la circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz, que une los golfos Pérsico y de Omán, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra en Irán, que ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, si bien la República Islámica permite supuestamente el tráfico a buques de países no alineados con sus enemigos.

Este asunto ha llevado al presidente de EEUU, Donald Trump, a amenazar este lunes a Irán con destruir todo lo que queda en pie --incluida la isla de Jark, desde la cual el país asiático exporta la mayor parte de sus hidrocarburos--, si no se llega a un acuerdo de paz pronto y si el estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación.

"Trump continúa con su doble mensaje. Por un lado, se felicita sobre el progreso de las negociaciones con Irán y lo valida con que cada vez Irán estaría dejando pasar por el estrecho de Ormuz un mayor número de petroleros, unos 20. Por otro, continúa amenazando al régimen con medidas que incluirían la aniquilación de las plantas eléctricas", han explicado los analistas de Renta 4.

Ante este complejo escenario, los inversores han adoptado una posición de espera y las principales Bolsas internacionales han mantenido o incrementado de manera leve sus niveles durante la jornada. Así, el Ibex 35 ha concluido su cotización en la última sesión de marzo un 0,59% arriba respecto al lunes.

En este contexto, Indra ha sido el principal valor alcista (+4,19%), por delante de ACS (+2,14%), Cellnex (+2,14%), Repsol (+1,73%) y Arcelormittal (+1,60%). Del lado contrario, sólo nueve valores han registrado caídas, encabezadas por Fluidra (-1,54%), Naturgy (-0,99%) y Amadeus (-0,65%).

El resto de los principales mercados europeos han avanzado en el día con mayor intensidad que el selectivo nacional. Así, el MIB Italiano subió un 1,11%; el CAC francés, un 0,57%; el DAX alemán; un 0,52% y el FTSE británico, un 0,48%.

En cuanto a las materias primas, el crudo, tanto el Brent como el WTI, conservaba su valor previo y solo el gas natural referenciado al TTF caía en más de un 9% al cierre de la jornada de este martes.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,502%, por debajo del 3,564% registrado al cierre del lunes. No obstante, el interés de las obligaciones con ese plazo se ha elevado en más de un 14% desde el último registro de febrero. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía levemente hasta los 50,05 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro recortaba hoy distancias frente al dólar y se apreciaba un 0,51% hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1522 'billetes verdes' por cada moneda comunitaria. Eso sí, la divisa norteamirecana se ha revalorizado más de un 2% desde el cierre del mes anterior sobre el euro.

Entre los activos refugio, el oro ascendía al cierre de la Bolsa de Madrid en más de un 2%, hasta los 4.600 dólares, aunque acumula una corrección de más del 12% desde el cierre de febrero.