El Ibex 35 apunta a nuevos máximos tras subir un 2,4% en la media sesión, por encima de 18.700 puntos

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se disparaba a la media sesión de este viernes un 2,42%, lo que ha llevado al selectivo de las Bolsas y Mercados españoles a superar por primera vez los 18.700 puntos y situarse en los 18.731,4 enteros, con casi todos su valores en 'verde' y marcando máximos históricos.

El selectivo madrileño se sigue viendo influenciado por los precios del petróleo, que en la presenta jornada caen por debajo de los 90 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado haber "puesto fin" en la madrugada de este viernes a la guerra con Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washington y Tel Aviv contra Teherán el pasado 28 de febrero, pese a que, por el momento, desde la República Islámica no existe pronunciamiento alguno que lo confirme.

El anuncio del inquilino de la Casa Blanca se produce poco después de haber ordenado la suspensión de los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", ha señalado el presidente en un mensaje difundido en redes sociales.

En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 4,4% a la media sesión europea, hasta cotizar en los 86,3 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 4,6%, hasta los 83,6 'billetes verdes'.

Al mismo tiempo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos marcaba los 46,3 euros por megavatio hora, tras caer casi un 7% a las 12.00 horas.

LAS BOLSAS EUROPEAS SE DISPARAN

En el ámbito 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este viernes, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

En el plano empresarial, Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD, 'joint venture' de Grifols con el Gobierno egipcio) ha comunicado que elevará la inversión del proyecto hasta los 460 millones de euros, con los que prevé aumentar a 40 el número de centros de donación de plasma en el país hasta 2029, entre otras cosas para aumentar la capacidad de recolección hasta los tres millones de litros.

Así, los mayores avances del selectivo correspondían a Acciona Energía (+9,99%), Acciona (+7,48%), IAG (+6,83%), Arcelormittal (+5,34%) y Banco Santander (+4,72%). Por el contrario, las únicas caídas, lideradas por Repsol (-6,24%), eran las de Naturgy (-0,95%), Enagás (-0,62%), Iberdrola (-0,39%), Endesa (-0,13%) y Redeia (-0,07%).

De este modo, el índice español se posicionaba en niveles récord a falta del cierre de la sesión, ya que el Ibex 35 registró su nivel más alto el pasado mes de febrero, previo al inicio de la guerra en Oriente Próximo, en los 18.496 puntos. No obstante, el selectivo ha llegado rozar los 18.600 enteros, aunque en la cotización intradía, nunca a la conclusión de la jornada.

Asimismo, la euforia ha trascendido al resto de valores europeos, que se teñían de 'verde'. Así, el CAC 40 francés repuntaba a las 12.00 horas un 2,36%; el Mib italiano, un 2,25%; el Dax alemán, un 2%; y el FTSE británico, un 1,3%.

En Asia, los parqués también se sumaban al rally. En este sentido, el Nikkei japonés subía un 2,8%; el Hang Seng de Hong Kong, un 1,93%, el Shenzhen CSI chino, un 1,16%; y el Kospi coreano, casi un 5%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,406%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- a 42,45 puntos.

En cuanto a las divisas, el euro ascendía en su cruce frente al dólar (+0,06%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1584 'billetes verdes'.