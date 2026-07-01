El Ibex 35 arranca julio con una caída del 0,34%, pero mantiene los 19.400 puntos

Archivo - Cartel del Instituto BMEa 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha registrado una caída del 0,34% este miércoles, primer día de julio, hasta situarse en los 19.406,6 puntos, en un contexto marcado por la incertidumbre persistente en Oriente Próximo y por la atención de los inversores a los bancos centrales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que los contactos con Irán marchan por buen camino, insistiendo en que hay avances para la "desnuclearización", aunque ha evitado dar más detalles sobre los contactos indirectos mantenidos en Doha con la mediación de Catar.

Por otro lado, estos días se está celebrando el tradicional foro de banca central que organiza en Sintra (Portugal) el Banco Central Europeo (BCE). Allí, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, ha sostenido que las perspectivas de inflación se han reducido en las poco más de cuatro semanas que lleva al frente del banco central, un periodo marcado por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, aunque ha aseverado que la Fed mantendrá su compromiso de mantener la inflación en el rango del 2%.

De su lado, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, considera que los riesgos, tanto al alza como a la baja, para el crecimiento y la inflación "están probablemente más equilibrados que hace unas semanas" como consecuencia de los cambios a gran velocidad que se están sucediendo, lo que empuja a los bancos centrales a prepararse para medir de forma diferente y más precisa, utilizando herramientas como la IA.

En el ámbito nacional, Bondalti ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorización para lanzar una OPA de exclusión de las acciones de Ercros de Bolsa, según ha notificado este miércoles al organismo supervisor.

En este contexto, Indra ha sido el principal valor alcista (+3,38%), por delante de Puig (+2,11%), Unicaja (+1,99%), Fluidra (+1,72%), Inditex (+1,12%), CaixaBank (+0,92%) y Bankinter (+0,51%).

Del lado contrario se han situado ACS (-3,57%), Endesa (-2,86%), Acciona Energía (-2,68%), Cellnex (-1,95%), Iberdrola (-1,88%) y Telefónica (-1,73%).

La evolución de los principales mercados europeos ha sido fundamentalmente negativa este miércoles. Londres ha caído un 0,18%; París, un 0,79%; y Milán, un 0,15%. Fráncfort ha subido un 0,18%.

El barril de Brent cotizaba al cierre de la sesión europea en 71,38 dólares, un 1,16% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 68,28 dólares, un 1,87% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha avanzado hasta el 3,374%, desde el 3,344% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha situado en 49,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,26% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1392 dólares por cada euro.