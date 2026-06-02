El Ibex 35 avanza un 0,60% y se acerca a los 18.300 puntos en la media sesión, con el crudo a la baja

Archivo - Edificio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 repuntaba un 0,60% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 18.294,40 puntos, apenas sin cambios respecto a la apertura y pendiente un día más de los acontecimientos en Oriente Próximo y de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

En concreto, el precio del Brent bajaba en la media sesión un 1,55%, hasta los 93,55 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 90,75 dólares, tras abaratarse también un 1,52%.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que si Israel no deja de atacar a Líbano, Teherán suspenderá el proceso de negociación para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica el 28 de febrero.

Las declaraciones desde Teherán llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, después de haber sostenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En el ámbito macro, este martes, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia una visita oficial de dos días a México con el objetivo de profundizar las relaciones institucionales y económicas con el país, que es el mayor destino de la inversión española en América Latina.

Por otra parte, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 6.481,633 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a seis meses pero recortándola a un año.

De su lado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha indicado que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicado que la Seguridad Social rompió en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados tras ganar una media de 231.975 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó casi 66.000 nuevos ocupados por las primeras contrataciones para la campaña de verano.

A nivel europeo, se ha conocido que la tasa de inflación interanual de la zona euro se habría situado en mayo en el 3,2%, lo que supone una aceleración de dos décimas respecto del dato de abril y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023.

Sobre este punto, el 'senior economic advisor' de Ossiam (Natixis IM), Patrick Artus, señala que "debe esperarse una fuerte desaceleración del crecimiento europeo" impulsada por el aumento de los precios energéticos, la pérdida de renta disponible de los hogares y las restricciones sobre la producción de determinados bienes y servicios.

En este contexto, las mayores subidas en la media sesión se las anotaban Merlin Properties (+4,45%), Colonial (+2,73%), Aena (+1,41%), ArcelorMittal (+1,33%) y Amadeus (+1,22%). De su lado, solo ocho valores cotizaban en 'rojo': Indra (-1,29%), Repsol (-1,06%), Rovi (-0,77%), Solaria (-0,77%), Banco Sabadell (-0,60%), ACS (-0,41%), Sacyr (-0,35%) y Grifols (-0,20%).

El resto de los principales parqués europeos experimentaban subidas en la media sesión: el británico FTSE 100 avanzaba un 0,32%, el francés Cac 40 un 0,63%, el alemán Dax un 0,89%, el italiano FTSE MIB un 1,04% y el Euro Stoxx 50 un 0,83%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,369%, frente al 3,422% registrado al cierre de este lunes, lo que ha llevado a la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual periodo-- hasta los 41,56 puntos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,11% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1644 dólares.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 1,07%, hasta situarse en los 4.554 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, descendía por debajo de la cota psicológica de los 70.000 dólares tras caer un 4,63%.