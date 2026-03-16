El Ibex 35 cae un 0,1% en la apertura y mantiene los 17.000 puntos, con el crudo al borde de los 106 dólares

Archivo - Cartel situado en las inmediaciones del Palacio de la Bolsa en Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 0,1%, lo que le ha llevado a mantener la cota psicológica de los 17.000 enteros y a situarse en los 17.041,9 puntos a las 9.00 horas, en un contexto marcado por el alza de las materias primas, sobre todo del crudo, que se sitúa ya al borde de los 106 dólares por barril, provocado por el conflicto en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha considerado el mandatario norteamericano en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times', en la que ha apuntado a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona.

Por todo ello, ha asegurado, "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo". El inquilino de la Casa Blanca ha realizado estas declaraciones tras haber instado a países como China, Japón, Francia, Corea del Sur o Reino Unido a acompañar a navíos estadounidenses en una misión naval internacional para desbloquear el estrecho de Ormuz.

En el terreno macro, esta semana estará marcada por la victoria en las elecciones de Castilla y León celebradas este domingo del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que ha logrado reforzar su mayoría al haber logrado 33 escaños, dos más que en las elecciones de 2022, pero necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores.

Asimismo, el Gobierno se reunirá este lunes con el conjunto del sector agroalimentario y pesquero para analizar la situación generada por la guerra en Irán, así como para evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo y que está afectando a agricultores, ganaderos y pescadores.

En el contexto internacional, este jueves se celebrará la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el próximo miércoles se reunirá la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Del lado empresarial, los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio (Álava) iniciarán una huelga hoy para manifestar su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y al resto de medidas planteadas por la empresa.

Por su parte, la portuguesa Bondalti ha informado que ha logrado superar el porcentaje mínimo de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que lanzó sobre Ercros a un precio de 3,505 euros por acción.

Asimismo, Grifols ha informado al mercado de que ha recibido compromisos de financiación de un sindicato de bancos internacionales para una nueva línea de crédito revolving por aproximadamente 2.000 millones de dólares (unos 1.750 millones de euros). Esta nueva línea de crédito más que duplicaría el tamaño de la anterior, de 938 millones de dólares, y tendría un vencimiento de 6,5 años.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Cellnex (-1,26%), Arcelormittal (-0,78%), Rovi (-0,57%) y Acerinox, que cedía en torno a un 0,42%, mientras que, por el contrario, los mayores avances correspondían a Merlin (+1,27), Solaria (+0,96) e Indra (+0,91).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,06% para Milán, del 0,18% para Fráncfort, del 0,17% para París y del 0,47% para Londres.

Mientras, las principales Bolsas asiáticas registran un comportamiento dispar este lunes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 0,1%, mientras que el Kospi surcoreano ha subido un 1,1%.

Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 1,4% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso cercano al 0,3%.

EL PETRÓLEO, AL ALZA

En este escenario de incertidumbre, en el que continúan las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el crudo se mantiene por encima de los 100 dólares.

El precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 2,68% en torno a las 9.10 horas, hasta los 105,89 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 1,7%, hasta los 100,38 dólares.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, escalaba más de un 3,75% a las 9.08 horas, hasta los 51,97 euros por megavatio hora.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cree que la guerra con Irán terminará "en las próximas semanas", lo que pondrá fin a la interrupción en el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, que ve como un "sufrimiento a corto plazo" necesario para que Oriente Próximo no sea un rehén de la política de Irán.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido en la madrugada de este lunes a Estados Unidos e Israel de que atacar la estratégica isla de Jark, uno de sus epicentros petroleros, derivará en "otra terrible y nueva ecuación sobre los precios y la distribución de la energía en el mundo".

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1424 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,48%.