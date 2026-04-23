El Ibex 35 cae un 0,8% en la apertura y pierde los 17.900 puntos, con el petróleo a más de 103 dólares

Archivo - Un cartel informativo en el Palacio de la Bolsa, a 12 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una bajada del 0,84%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.855 puntos, en una apertura influida de nuevo por el alza de los precios del petróleo Brent a más de 103 dólares el barril.

El comportamiento del precio del Brent en las primeras horas de este jueves se produce después de que el Ejército de Estados Unidos (EEUU) haya cifrado en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.

Asimismo, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció este pasado miércoles la salida "inmediata" del secretario de la Marina de EEUU, John C.Phelan.

"El secretario de la Marina, John C.Phelan, abandona el Gobierno con efecto inmediato", señaló Parnell en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agradecido su servicio a la Marina estadounidense. El portavoz ha señalado que será el subsecretario Hung Cao quien asumirá el cargo de secretario interino de la Marina norteamericana, tras la salida de Phelan, a quien le ha deseado "lo mejor en sus futuros proyectos".

En este contexto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán por primera vez este jueves las posibles medidas inmediatas puestas sobre la mesa por Bruselas para atajar la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo, en una cumbre informal marcada también por las tensiones geopolíticas con EEUU o China y la necesidad de aclarar las prioridades económicas y de seguridad del bloque.

Así las cosas, las principales Bolsas asiáticas registran mayoritariamente pérdidas en la jornada de este jueves, a excepción del Kospi surcoreano, que ha avanzado un 0,9%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong baja un 1% y el índice Shenzhen de la Bolsa china decrece un 0,8%. En Japón, el Nikkei ha perdido un 0,7%.

En EEUU, el índice Dow Jones cerró ayer con unas ganacias del 0,7%, mientras que el Nasdaq avanzó más de un 1,6%. En esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 103,4 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 1,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 94,4 dólares después de aumentar un 1,5%.

En el plano empresarial, Banco Santander ha informado de que suspenderá desde mañana hasta el 26 de mayo su programa de recompra de acciones de conformidad con la normativa norteamericana aplicable a la adquisición de Webster Bank y debido a que la contraprestación de la operación de compra incluye acciones del banco.

De su lado, Bankinter ha inaugurado la temporada de resultados con un beneficio neto atribuido de 290,66 millones de euros en el conjunto del primer trimestre del año, lo que supone un alza del 7,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, la cadena de supermercados Dia ha indicado que disparó sus ventas brutas bajo enseña en España un 11,1% en el primer trimestre, hasta los 1.412 millones de euros, mientras que MasOrange, la 'teleco' resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, registró unos ingresos totales de 1.869 millones en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 1,2% respecto a un año antes.

Por último, Airtificial ha comunicado que ha firmado el mayor contrato de su historia para fabricar mandos de control de vuelo, 'sticks', de más de 16 millones de euros, para el programa Hürjet, el avión de entrenamiento militar avanzado que incorporará la Fuerza Aérea Española.

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Solaria, con una subida del 0,86%, por delante de Repsol (+0,75%) y Puig (+0,4%). En el lado contrario, Aena retrocedía un 4,5% y Bankinter, un 1,95%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort decrecía un 0,4%, Milán un 0,3% y Londres un 0,5%, mientras que París se alzaba un 0,3%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1705 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,496%.