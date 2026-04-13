El Ibex 35 cae un 1%, hasta los 18.023 puntos, ante la renovada incertidumbre a cuenta de Trump e Irán

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,99% respecto al viernes, hasta situarse en los 18.023,8 puntos, en una jornada marcada de nuevo por la incertidumbre a cuenta del presidente de EEUU, Donald Trump, y la guerra con Irán.

La jornada ha transcurrido marcada por el fracaso de las conversaciones de paz de este fin de semana entre Estados Unidos (EEUU) e Irán y por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que bloqueará el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes, tras lo cual el precio del crudo ha rebasado de nuevo los 100 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa--, subía un 6,97% al cierre de la sesión europea, hasta los 101,87 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia EEUU-- se negociaba sobre los 103,06 dólares, con un avance del 6,72%.

En concreto, Trump ha dado orden a la Armada estadounidense de establecer un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, un paso estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

En este sentido, el presidente norteamericano ha advertido este domingo de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

Tras estas declaraciones del mandatario estadounidense, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) ha informado de que establecerían el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y a las 17.30 horas en Irán.

De su lado, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha vinculado el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos celebradas este fin de semana en Islamabad con un "exceso de celo" y con los "constantes cambios en las demandas" de Washington.

En todo caso, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha defendido este lunes la vigencia del alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Irán y Estados Unidos, pese a las infructuosas conversaciones celebradas este fin de semana en Islamabad para el cese de la ofensiva lanzada a finales de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

En un ámbito más macro, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este lunes que cualquier posible respuesta de la política monetaria, particularmente la subida de los tipos de interés, ante la situación desencadenada por la guerra de Irán "dependerá de los efectos de segunda ronda".

En el contexto empresarial, este lunes se ha conocido que Unicaja ha confirmado "análisis preliminares" para acometer una operación con WiZink, de la que no se han ofrecido más dato.

En este contexto, los principales valores alcistas este lunes han sido Mapfre (+0,78%), Unicaja (+0,72%), Bankinter (+0,72%), Rovi (+0,60%) y Repsol (+0,32%).

Del lado contrario, los descensos se han notado sobre todo en Acciona Energía (-2,08%), Inditex (-2%), Aena (-1,94%), Solaria (-1,77%), Banco Santander (-1,58%), Redeia (-1,56%) y Cellnex (-1,53%).

El resto de los principales mercados europeos también ha reaccionado con caídas. Londres se ha dejado un 0,17%; París, un 0,29%; Fráncfort, un 0,26%; y Milán, un 0,17%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento el bono español con vencimiento a 10 años ha repuntado hasta el 3,552%, frente al 3,516% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán avanzaba dos décimas, hasta los 46 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,12% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1709 dólares por cada euro.