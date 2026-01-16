El Ibex 35 cierra en máximos históricos al rebasar los 17.700 enteros, tras subir un 0,3%

1043349.1.260.149.20260116181426 Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene.

El Ibex 35 ha conseguido finalizar la sesión de este viernes por encima de los 17.700 enteros, tras varias semanas chocando con esta cota psicológica, lo que supone que el selectivo ha vuelto a cerrar en nuevos máximos históricos.

En concreto, ha cerrado este viernes en los 17.710,9 enteros, lo que supone una subida del 0,39% con respecto a la sesión de ayer y del 0,35% frente al viernes de la semana pasada.

En general, el jefe de análisis de XTB, Manuel Pinto, explica que el entorno macroeconómico favorable, caracterizado por una inflación "contenida" y un crecimiento "acelerado", está permitiendo a los mercados resistir las tensiones geopolíticas y continuar su trayectoria ascendente a pesar de las incertidumbres.

A pesar de que los mercados están manteniendo la tendencia al alza de 2025, Pinto explica que hay "nuevos protagonistas" en el arranque de 2026. Si el año anterior la banca y las empresas de defensa guiaron a los principales índices bursátiles, ahora están siendo las tecnológicas y especialmente en Europa, ya que en EEUU "apenas registran avances".

El avance de las tecnológicas en Europa se justifica en parte, según Pinto, por los planes de Taiwan Semiconductors, de aumentar la inversión de capital de aproximadamente el 30% para 2026, a medida que acelera la expansión de su capacidad tanto en Taiwán como en Estados Unidos. Además, ha anticipado un aumento significativo de la inversión de capital durante los próximos tres años, lo que beneficia a sus principales clientes, entre los que está la europea ASML.

"La escasa ponderación de esta industria en el Ibex 35 hace que el selectivo se quede ligeramente rezagado frente a otros mercados. La banca sigue al alza, pero otros sectores han sufrido la volatilidad de las materias primas y el contexto geopolítico. Destacan las energéticas, especialmente Repsol, penalizada por la caída del petróleo de los últimos días de la semana ante una mayor estabilidad en Irán y un mayor pesimismo sobre su futuro en Venezuela", expone el jefe de análisis de XTB.

Al otro lado del Atlántico, en EEUU, Pinto explica que está emergiendo una tendencia "clara" de diversificación en Wall Street, es decir, que índices de pequeña capitalización están liderando el inicio del ejercicio, superando "ampliamente" a las grandes compañías tecnológicas. Por ejemplo, señala que el Russell 2000 ha subido casi un 8%, en comparación con una subida del 1,7% del S&P 500.

Como referencias de la semana, el experto también resalta el buen inicio de la temporada de resultados en EEUU, ya que el 89% de las 28 empresas que han presentado sus resultados hasta la fecha han superado las expectativas.

"Los resultados hasta ahora muestran, al menos para los bancos, que el consumidor está bien, la actividad de transacciones y los mercados de capitales son saludables, y las revisiones de los resultados siguen siendo muy positivas", señala.

En cambio, en Europa, se han conocido los "malos resultados" de Porsche, que ha informado de una caída en ventas del 10% en 2025 debido a la menor demanda de los modelos eléctricos y los problemas en el mercado chino.

En cuanto a las referencias de este viernes, Destatis, la agencia estadística alemana, ha publicado que la subida media de los precios en Alemania en 2025 fue del 2,2%, en línea con el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) del año anterior.

En el ámbito empresarial, se ha conocido que Indra gestionará los sistemas de venta y control del transporte público de Londres por casi 1.000 millones.

Además, al cierre de la sesión en Europa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles contra todos los países que no apoyen su plan para hacerse con Groenlandia, dando a entender que la propuesta europea de preservar la soberanía danesa del territorio autónomo a cambio de una mayor presencia de la OTAN es insuficiente.

En este contexto, las mayores subidas de hoy del Ibex 35 se las han anotado Rovi (+3,07%), ACS (+2,17%), Aena (+1,55%), Iberdrola (+1,53%) y Puig (+1,13%). Por el lado contrario, las caídas más destacadas han sido las de Grifols (-2,85%), Acerinox (-1,63%), Amadeus (-1,52%), Naturgy (-1,52%) y Solaria (-1,20%).

El resto de principales bolsas europeas han cerrado con signo negativo: París ha perdido un 0,65% en la sesión y Fráncfort, un 0,22%, mientras que Milán ha cedido un 0,11% y Londres, un 0,04%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent cotizaba en los 64,52 dólares, un 1,19% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,90 dólares, un 1,20% más.

Al cierre, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años era del 3,216%, por encima del 3,211% del cierre del jueves, mientras que la prima de riesgo se mantenía en los 39 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,09% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1599 dólares por cada euro.