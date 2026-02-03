El Ibex 35 cierra plano (+0,02%), pero se consolida en los 18.100 enteros, a pesar del lastre de Indra (-8%)

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finiquitado la sesión con un leve aumento del 0,02%, lo que le permite reafirmarse en los 18.100 enteros, pese al lastre de Indra, que ha perdido un 8,45% en la jornada.

La compañía presidida por Ángel Escribano ha liderado hoy las caídas dentro del selectivo, entre rumores de una posible paralización de la compra de EM&E por parte de la SEPI.

Por detrás se han situado Amadeus, que ha perdido un 6,01%, y Unicaja, que ha caído un 4,91%, a pesar de haber informado este martes de unas ganancias de 632 millones de euros en 2025, un 10,3% más que un año antes. Por detrás, les han seguido Inditex (-1,33%) y Puig (-0,53%).

En el terreno positivo del Ibex 35 --que ha cerrado en los 18.119,2 enteros--, destacan Merlin (+3,53%), Acerinox (+2,47%), ArcelorMittal (+1,95%), Endesa (+1,92%) y Acciona Energía (+1,80%).

Entre las referencias de hoy, los analistas de Renta 4 destacan los datos de paro en España del mes de enero, cuando los servicios públicos de empleo registraron un aumento de 30.392 parados en enero en relación al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña.

De su lado, la Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados.

Además, el Tesoro Público ha colocado este martes 6.134,355 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango alto previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

En el ámbito internacional, los expertos destacan la firma del acuerdo entre EEUU e India, por el que EEUU reduce los aranceles a productos indios del 25% al 18%, una vez India se ha comprometido a dejar de comprar petróleo ruso. Además, el Banco de la Reserva de Australia ha subido los tipos en 25 puntos básicos y el Parlamento de Francia ha aprobado los presupuestos para 2026.

Las principales Bolsas europeas han cerrado con ligeras caídas, salvo Milán, que se ha revalorizado un 0,90%. Londres ha caído un 0,26% en la sesión, mientras que Fráncfort ha perdido un 0,07% y París, un 0,02%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,60%, hasta los 66,70 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,82%, hasta los 62,65 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1819 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años subía hasta el 3,254%, con la prima de riesgo en los 36,4 puntos básicos.