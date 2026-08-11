El Ibex 35 coge fuerza en la media sesión y alcanza los 20.230 puntos, un 0,30% más

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 consolidaba su tendencia al alza en la media sesión de este martes, cuando subía un 0,30%, frente al incremento del 0,07% registrado en la apertura, y se situaba en los 20.234,1 puntos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que exigirá una "indemnización" a Irán por "todas" las personas que han "matado y herido" y los "numerosos" conflictos en los que participan las autoridades iraníes. De este modo, el mandatario estadounidense respondía a las exigencias de Irán de incluir en las negociaciones para un acuerdo de paz una indemnización al país por los "daños" sufridos durante el "conflicto militar" en curso hace cinco meses.

Así pues, y a la espera de que en los próximos días se conozcan los datos de IPC, ventas minoristas e índice de precios de producción de Estados Unidos, los inversores seguirán pendientes este martes de los acontecimientos en Oriente Próximo, en una sesión que no contará con grandes referencias macroeconómicas en Europa. En EEUU hoy se publicarán los datos de ventas de viviendas.

En España, el Tesoro ha adjudicado 2.072,437 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a tres meses a su nivel más elevado en más de año y medio, según los datos difundidos por el Banco de España.

En el plano empresarial, Banco Santander anunció ayer, tras el cierre del mercado, que lanzará un nuevo programa de recompra de acciones cuando finalice el actual, con la previsión de que arranque el próximo 24 de agosto. Este programa será de 1.825 millones de euros, lo que supone repartir el 25% del beneficio obtenido entre enero y junio. El otro 25% se distribuye en forma de dividendo en efectivo, que se someterá a votación en el consejo de administración el 29 de septiembre.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Amadeus (+2,38%), Repsol (+1,98%), Acciona (+1,34%), Acerinox (+1,16%), Solaria (+0,92%) y Acciona Energía (+0,87%). Del lado contrario se situaban Fluidra (-0,85%), Mapfre (-0,50%), Logista (-0,49%), Sacyr (-0,48%) y Ferrovial (-0,46%).

Solamente Milán acompañaba en tono verde al Ibex 35, subiendo un 0,03%. Londres caía un 0,10%; París, un 0,24%; y Fráncfort, un 0,14%.

El barril de Brent alcanzaba los 89,64 dólares en la media sesión, subiendo un 2,19%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se elevaba un 2,39%, hasta los 84,09 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años se situaba en la media sesión en el 3,638%,frente al 3,618% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo repuntaba levemente a 44,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,08% en su cruce frente al dólar. De esta forma, el tipo de cambio en los mercados alcanzaba 1,1534 dólares por cada euro.