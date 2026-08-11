Trump extiende la suspensión de la 'Ley Jones' para garantizar el acceso a "recursos esenciales"

July 21, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump as he meets with President Joseph Aoun of the Republic of Lebanon in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, July 21, 2026. Aoun i - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido extender en otros 90 días la exención a la Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida como 'Ley Jones', con el objetivo de garantizar que las fuerzas armadas e industrias clave del país "mantengan un acceso ininterrumpido a recursos esenciales".

Se trata de la segunda prórroga de la exención de la norma que estipula que solo pueden usarse buques estadounidenses para el transporte de mercancías entre puertos del país, como parte del esfuerzo de Washington por frenar el alza de los precios del petróleo y los fertilizantes ante la crisis en Oriente Próximo.

De este modo, la Casa Blanca amplía en casi tres meses adicionales la suspensión de la 'Ley Jones' que entró en vigor el pasado 18 de marzo por un periodo inicial de 60 días y que fue prorrogada en abril por 90 días, plazo que vencía este lunes.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Taylor Rogers, los datos muestran que la exención ha impulsado un aumento significativo en las entregas nacionales de productos esenciales como gasolina, diésel y combustible para aviones.

"El presidente Trump continúa tomando medidas audaces y sensatas que protegen y fortalecen la seguridad económica y nacional de Estados Unidos", ha afirmado la portavoz a través de su perfil en X.

Antes del pasado 18 de marzo, la última vez que Estados Unidos emitió una exención al cumplimiento de la 'Ley Jones' fue en octubre de 2022 para beneficio de un petrolero que se dirigía a Puerto Rico para entregar suministros tras el huracán Fiona.

En 2021, la Administración Biden flexibilizó temporalmente la ley para la refinería Valero Energy Corp. tras un ciberataque a un importante oleoducto de la Costa Este.