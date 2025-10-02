El Ibex 35 frena su racha de máximos y cae un 0,27% para perder por la mínima los 15.500 puntos

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 22 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este jueves con un descenso de un 0,27%, hasta situarse en los 15.496,2 puntos, en una jornada marcada por la publicación de datos laborales y pendiente del bloqueo presupuestario en Estados Unidos.

El selectivo nacional se ha tomado así un respiro con una toma ligera de beneficios, toda vez que en las dos últimas sesiones ha firmado máximos históricos inéditos desde 2007 y, sólo en el presente 2025, acumula una revalorización de un 33,65%.

En su visión global de los mercados, los analistas de Renta 4 han destacado el acuerdo entre OpenAI (proyecto Stargate) con fabricantes de 'chips' de Corea del Sur (Samsung Electronics, SK Hynix), lo que "refuerza el atractivo de la IA. Asimismo, OpenAI ha realizado una venta de acciones de empleados con una valoración de 500.000 millones de dólares, "lo que convierte a la creadora de ChatGPT en la 'startup' con mayor valoración".

También han resaltado los expertos el 'shutdown' de la Administración estadounidense, que puede complicar la publicación de datos esperados, como el del desempleo semanal en Estados Unidos, o el informe oficial de empleo que se iba a publicar mañana.

"Aunque los 'shutdowns' suelen ser de corta duración y de impacto económico limitado, el riesgo en este caso es que los despidos temporales de funcionarios se conviertan en permanentes", han sostenido.

Este 'shutdown' consiste en el cierre de las agencias gubernamentales de EEUU por la falta de acuerdo entre senadores republicanos y demócratas para aprobar la ley que establece el plan presupuestario.

Dentro de la agenda 'macro' de Europa, este jueves ha trascendido que la tasa de paro de la eurozona repuntó una décima en agosto al 6,3%, mientras que la de la Unión Europea repitió en el 5,9%, con España nuevamente como el país con mayor nivel de desempleo entre los Veintisiete, con un 10,3%, según los datos publicados por Eurostat.

Con el foco en España, esta jornada se ha conocido que el paro registrado bajó en 4.846 desempleados en septiembre, mientras que la Seguridad Social ganó 31.462 afiliados medios.

Además, el Tesoro Público ha colocado este jueves 5.930,8 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y ha adjudicado 1.057,894 millones en el bono verde a 20 años que lanzó por primera vez en 2021, con una rentabilidad del 3,745%, por debajo del 3,853% de la anterior subasta de este papel.

En el terreno empresarial español, Endesa, a través de su filial Enel Green Power España, ha cerrado la venta a la compañía de Abu Dabi Masdar de una participación minoritaria equivalente al 49,99% del capital social de EGPE Solar 2, titular de cuatro plantas fotovoltaicas en funcionamiento en España, con una capacidad total instalada de, aproximadamente, 446 megavatios (MW) por 184 millones de euros.

En el marco de la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, el presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, ha dado por ganada la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la firma catalana entre los inversores institucionales, al tiempo que ha descartado acometer una ampliación de capital en caso de que tenga que lanzar una segunda oferta.

En este entorno, dentro del Ibex 35, han destacado las subidas de Solaria (+7,4%), Indra (+4,55%), ACS (+3,32%), Ferrovial (+2,01%) y Fluidra (+1,92%). Por el lado contrario, los mayores descensos han sido para Santander (-1,8%), Repsol (-1,8%), Mapfre (-0,93%), CaixaBank (-0,81%) y Aena (-0,78%).

Las principales Bolsas europeas han cerrado con suerte dispar: Londres ha caído un 0,2% y Milán ha repetido resultado, mientras que París y Fráncfort han firmado avances notables al subir, respectivamente, un 1,13% y un 1,28%.

A la hora de cierre en el Viejo Continente, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, caía un 1,5% y se situaba en los 64,38 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, descendía un 1,55%, hasta los 60,8 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1696 'billetes verdes', un 0,3% menos que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,238% tras restar un punto básico, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 54 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se desinflaba un 0,95%, hasta los 3.830 dólares, mientras que el bitcoin se impulsaba un 2% y se cotizaba en los 120.000 dólares.