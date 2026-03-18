El Ibex 35 gana un 0,29% y roza los 17.300 puntos, a la espera de la Fed, con el crudo en 108 dólares

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles prácticamente plano, tras elevarse un ligero 0,29%, hasta los 17.299,1 puntos, con el crudo al alza, hasta los 108,6 dólares por barril, en una jornada marcada de nuevo por la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo.

Los inversores también han seguido de cerca las expectativas de posibles cambios en la política monetaria, que se decidirán en las reuniones de esta tarde de la Reserva Federal (Fed) y mañana del Banco Central Europeo (BCE).

En concreto, el alza del precio de los combustibles fósiles ha vuelto a concentrar todas las miradas. En este sentido, Irán ha amenazado con una "guerra económica total" después de que la coalición estadounidense-israelí lanzase ataques contra el yacimiento de gas de South Pars, según informaciones de los medios iraníes.

"Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes a la primera oportunidad", ha avisado la república islámica.

En consecuencia al ataque coordinado entre Tel Aviv y Washington y las posibles represalias de Irán, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se ha disparado al cierre de la Bolsa de Madrid hasta los 108,6 dólares y se anota una subida del 5%. De su lado, el barril de crudo de West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- cotiza en los 98,13 'billetes verdes', un 2% más que el día anterior.

Además, la escalada del conflicto también ha repercutido en el precio del gas natural. Así, el contrato TTF --de referencia en Europa-- negociado en los Países Bajos, se anota un aumento del 6,5%, hasta los 54,9 euros por megavatio hora.

LAS REUNIONES DE LA FED Y EL BCE

Por otro lado, el repunte de los precios de los hidrocarburos ha vuelto a poner a la inflación en el centro del debate de cara a las reuniones de la Fed y el BCE.

En este sentido, el gestor de carteras de TwentyFour Asset Management (Boutique de Vontobel), Gordon Shannon, ha adelantado que, pese a que la economía estadounidense está "atrapada en una encrucijada estanflacionaria, no habrá recorte de tipos de la Reserva Federal".

Y ha defendido que "la valoración del mercado sobre posibles recortes en junio dice más sobre las estimaciones de los inversores respecto a la duración del conflicto que sobre las expectativas de que la Fed pueda contrarrestar un cierre del estrecho de Ormuz".

En su caso, Shannon prevé que el BCE mantenga los tipos fijos mientras dure el conflicto, aunque ha matizado que la autoridad monetaria del euro "puede ignorar un choque energético puro en la tasa general, pero no tolerará que las expectativas de inflación se desvinculen si los mayores costes se trasladan a la subyacente a través de subidas salariales y de los precios de los servicios".

Con todo, los valores que más han subido del Ibex 35 han sido Caixabank (+2,95%), Naturgy (+2,03%) Bankinter (+1,98%), Unicaja (+1,69%), y Banco Sabadell (+1,19%).

En el extremo opuesto, Acciona Energía lideraba las caídas (-2,70%), seguida Amadeus (-1,84%), Iberdrola (-1,62%), Acciona (-1,62%) y Redeia (-1,44%).

Al mismo tiempo, los principales parqués del Viejo Continente han acabado la sesión en 'rojo': el británico FTSE 100 ha perdido un 0,94%; el alemán DAX 30, un 0,96%; el italiano FTSE MIB, un 0,33%; y el francés CAC 40, un 0,06

RENTA RIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,432%, desde el 3,393% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha elevado hasta los 49,48 puntos básicos.

En cuanto al mercado de divisas, el dólar, que se ha comportado como principal activo refugio desde el inicio del enfrentamiento en Oriente Próximo, ha vuelto a apreciarse frente a la divisa europea hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1508 'billetes verdes' por euro.

El oro, por su parte, ha reculado este miércoles un 2,45%, hasta situarse por debajo de los 4.900 dólares la onza, alejándose de las cotas máximas de 5.600 dólares que tocó a finales de enero.

Sobre las criptomonedas, el bitcoin borra parte del 'rally' que acumulaba desde el comienzo de la guerra en Irán y se deja al cierre de la Bolsa de Madrid cerca de un 4%, al cotizar en los 71.300 dólares.