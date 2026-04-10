El Ibex 35 gana casi un 4% en la semana y supera los 18.200 puntos con el crudo en 96 dólares el barril

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha subido en su primera semana completa en el mes de abril un 3,7%, después de cerrar la sesión bursátil de este viernes en los 18.204,3 enteros --un 0,55% más respecto al jueves--, recuperando los niveles previos al inicio de la guerra entre Estados Unidos (EEUU) e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.

En paralelo, el precio del petróleo ha remitido en las últimas cinco jornadas alrededor de un 14%, hasta cotizar en los 96 dólares el barril, tras el alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. No obstante, el crudo ha reducido el alivio anotado a lo largo de la semana debido a la fragilidad del pacto entre las partes.

En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado de nuevo a Irán para que abandone de inmediato cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz --ruta marítima por la que circula alrededor del 20% del crudo mundial--, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por el enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

"Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social 'Truth'.

Concretamente, la ruta, que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, se ha mantenido bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por EEUU e Israel contra la República Islámica.

En este contexto, el Gobierno de Japón planea llevar a cabo en mayo una segunda liberación de sus reservas de petróleo, después de la anunciada en marzo, según ha comunicado la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

Por otro lado, pero siguiendo con la actualidad internacional, el índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes marzo una subida interanual del 1%, desacelerándose así tres décimas respecto del mes anterior, mientras que el índice de precios de producción (IPP) repuntó al 0,5%, su primera lectura positiva en 41 meses, como consecuencia del impacto de la subida del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

Además, la tasa de inflación de EEUU se aceleró el pasado mes de marzo hasta el 3,3% interanual desde el 2,4% de febrero, en la que supone la mayor subida de los precios desde mayo de 2024, como consecuencia principalmente del impacto en los precios de la energía del conflicto en Oriente Próximo, según los datos de la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo del país.

En el ámbito empresarial, Iberdrola comunicó anoche que ha alcanzado una participación total del 98% en su filial brasileña Neoenergía tras la subasta de la oferta pública de adquisición (OPA).

LOS PARQUÉS EUROPEOS CIERRAN EN VERDE CON LAS MATERIAS PRIMAS ESTABLES

Los principales valores alcistas de la jornada en el Ibex 35 han sido BBVA (+2,58%), ArcelorMittal (+2,56%), Unicaja (+1,85%), Banco Santander (+1,62%), y Bankinter (1,61%). Del lado contrario, Repsol (-5,76%), Solaria (-3,71%) e Indra (-3,41%) lideran las correcciones, seguidas de Aena (-0,89%) e Iberdrola (-0,78%).

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado la sesión con signo mixto. Si bien el Mib italiano y el Cac francés han subido un 0,59%, y un 0,17%, respectivamente, el Dax alemán (-0,01%) y el FTSE británico (-0,03%) se han mantenido prácticamente planos.

Respecto a las mejoras en los parqués, el director de Estrategia de Mercado y Producto de Muzinich & Co, Eric Muller, ha defendido que "aunque la situación en Oriente Próximo sigue siendo inestable, los mercados siguen descontando un fin relativamente rápido del conflicto".

En las materias primas, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en los 96,56 dólares, un 0,68% más, al cierre de la Bolsa de Madrid. Mientras, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- alcanzaba los 98,75 dólares, un 0,9% más.

De su lado, el contrato TTF de gas natural, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, bajaba este viernes a la clausura de la renta variable del Viejo Continente en más de un 6% respecto al jueves, hasta los 43 euros por megavatio hora, dejando atrás los 60 euros que llegó a tocar en semanas previas.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,509% al toque de campana de la Bolsa de Madrid, por encima del 3,428% registrado al cierre del jueves. Sin embargo, la prima de riesgo, el diferencial con la deuda alemana con el mismo plazo, se mantiene sin cambios en los 44 puntos básicos.

Por su parte, en el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,25% frente al dólar, hasta cotizar a un tipo de cambio de 1,1728 'billetes verdes' por cada moneda comunitaria.

Asimismo, los bancos centrales continúan monitorizando la situación para reaccionar con antelación a una posible deriva inflacionista a consecuencia del conflicto en Irán, aunque ahora los inversores rebajan las expectativas de subidas.

Así, antes del alto el fuego, los precios del mercado apuntaban a tres subidas de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en el presente ejercicio. No obstante, esta expectativa se ha moderado ahora a solo dos. En este sentido, el responsable de investigación de Generali Investments, Vincent Chaigneau, ha argumentado que le "sigue pareciendo excesivo", aunque matiza que "una preventiva es muy posible".

En el mercado de los activos refugio, la onza de oro cotizaba al cierre de los parqués europeos en el entorno de los 4.800 dólares y se eleva más de un 2% en lo que va de semana. Al mismo tiempo, el bitcoin avanzaba un algo más de un 9% en el mismo periodo de tiempo por encima de los 73.000 dólares.