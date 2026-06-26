El Ibex 35 lucha por recuperar los 19.500 puntos en la media sesión, con el petróleo por debajo de 72 dólares

Archivo - Una persona fotografía paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con un retroceso del 0,45%, hasta situarse en los 19.426,40 puntos, en una jornada en la que las Bolsas siguen influenciadas por las dudas en el sector tecnológico y por los acontecimientos en Oriente Próximo.

Las principales Bolsas del continente asiático han cerrado la sesión del viernes con fuertes descensos, con el Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio dejándose un 4,15% por en hundimiento de valores como Softbank (-12,53%) o Advantest (-9,64%), tras las bajadas significativas registradas en la sesión del jueves en Wall Street.

En concreto, gigantes tecnológicos como Apple o Microsoft sufrieron fuertes recortes en su cotización tras anunciar aumentos de precio en varios de sus productos a causa del alza en los costes de las memorias y el almacenamiento de los dispositivos.

Asimismo, la inestabilidad en el sector se vio alimentada por las informaciones que apuntan a que OpenAI estaría valorando retrasar a 2027 su salto al parqué ante una serie de acontecimientos recientes que habrían llevado a los ejecutivos de la startup responsable de ChatGPT a alejarse de sus aspiraciones de debutar en bolsa este año, según indicaron fuentes conocedoras a 'The New York Times'.

En relación al conflicto en Oriente Próximo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves que Washington busca un acuerdo definitivo con Irán pero "no a cualquier precio" y descartó que el pacto "contradiga los intereses de los socios y aliados" de Estados Unidos (EEUU) en la región, unas palabras con las que garantizaba que el "objetivo común de todos es la paz".

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 72,52 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras bajar un 3,64%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 69,33 dólares después de retroceder un 3,60%.

En el ámbito empresarial nacional, este viernes las nuevas acciones de Arteche procedentes de su ampliación de capital han comenzado a cotizar en las Bolsas de Valores de Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia.

De su lado, Izertis ha informado que ha suscrito un contrato de financiación sindicada con un sindicato formado por ocho entidades financieras por un importe total de 133,5 millones de euros y un plazo de seis años, con el objetivo de reforzar su estructura de capital, optimizar su deuda y ganar capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento, ha informado este viernes la consultora tecnológica.

Asimismo, CaixaBank ha comunicado que ha alcanzado una ejecución del 24,4% en la octava semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros.

De esta manera, los valores más alcistas del Ibex 35 en la media sesión eran Acciona (+1,42%), Fluidra (+1,38%), Naturgy (+1,15%), Iberdrola (+0,98%) y Colonial (+0,62%). En el extremo contrario, ArcelorMittal encabezaba los descensos (-2,14%), seguido de ACS (-1,86%), Cellnex (-1,73%), Amadeus (-1,42%), Grifols (-1,41%) y Acerinox (-1,33%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaban con signo negativo: el británico FTSE 100 cedía un 0,71%, el francés Cac 40 un 0,60%, el alemán Dax un 1,21%, el italiano FTSE MIB un 1,15% y el Euro Stoxx 50 un 0,82%.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,334%, desde el 3,340% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo se ha situado en los 48,59 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,32% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cotizar a un tipo de cambio de 1,1406 dólares por cada euro.