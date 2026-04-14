El Ibex 35 se mantiene al alza en la media sesión, con la mayoría de los valores en positivo

Archivo - Un cartel informativo en el Palacio de la Bolsa, a 12 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se mantenía en la media sesión en los 18.138,6 puntos, lo que supone un 0,64% más que al cierre del lunes, prácticamente sin cambios frente a los datos registrados en la apertura y en un contexto marcado por un mayor optimismo a cuenta de la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó este lunes pasado que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las conversaciones de Islamabad sin acuerdo porque su contraparte iraní "tuvo que regresar" para "obtener la aprobación" de los términos estadounidenses.

De su lado, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, subrayó que el bloqueo marítimo impuesto por EEUU en el estratégico estrecho de Ormuz constituye una "grave violación de la soberanía e integridad territorial" iraní, al tiempo que ha advertido de que el país asiático ejercerá su "derecho inherente" a adoptar "todas las medidas necesarias y proporcionadas" para salvaguardarla.

Pese a las esperanzas de paz, las consecuencias de la disrupción del mercado petrolero acabarán notándose en la economía. El consumo mundial de petróleo sufrirá en 2026 una contracción de aproximadamente 80.000 barriles diarios como consecuencia de la "destrucción de la demanda" provocada por el conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una revisión a la baja de 730.000 barriles diarios por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

De hecho, la propia AIE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM) han advertido del impacto "sustancial, global y altamente asimétrico" de la guerra en Oriente Próximo, que afecta "de manera desproporcionada" a los importadores de energía, en particular a los países de bajos ingresos.

Ampliando la mirada más hacia el Este, las exportaciones chinas sumaron el pasado mes de marzo un total de 321.033 millones de dólares (274.114 millones de euros), lo que representa un avance interanual del 2,5%, el más débil en seis meses, coincidiendo con el primer mes de conflicto en Oriente Próximo, según los datos publicados este martes por la Administración General de Aduanas de China.

En un terreno más nacional, pero también afectado por esta coyuntura, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el Tesoro Público español ha colocado este martes 2.716,65 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a inversores a los niveles más altos en más de un año, ante la posible subida de los tipos de interés para frenar la escalda de precios por la guerra en Oriente Próximo.

En este contexto, entre los pocos valores que caían en la media sesión, destacaban Repsol (-1,11%), Iberdrola (-1,02%), Endesa (-0,87%), CaixaBank (-0,33%) y Logista (-0,30%).

Del lado contrario destacan Grifols (+3,55%), ACS (+3,27%), Acerinox (+2,27%), Indra (+2,11%), Cellnex (+2,10%) e IAG (+2,09%).

El resto de los principales mercados europeos también cotizaba al alza en la media sesión, con Londres subiendo un 0,07%; París, un 0,56%; Fráncfort, un 0,92%; y Milán, un 0,54%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent se situaba en los 98,8 dólares, un 0,56% menos, mientras que el West Texas ha caído a 97,07 dólares, un 2,03% menos.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,501%, frente al 3,552% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán alcanzaba los 45 puntos básicos, un punto menos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,33% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1797 dólares por cada euro.