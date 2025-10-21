El Ibex 35 se mantiene por encima de los 15.800 puntos en la media sesión

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se situaba en la media sesión en los 15.843,2 puntos, lo que supone un alza del 0,09% respecto al cierre del lunes, por lo que el selectivo sigue cotizando cerca de sus máximos históricos.

La jornada está marcada por el inicio de la temporada de resultados empresariales en España, con Enagás dando el pistoletazo de salida. Fuera del Ibex, pero dentro del Mercado Continuo, los inversores están también pendientes de Duro Felguera, que ha estado suspendida de cotización durante unas horas y que ha vuelto a cotizar con subidas del 26%.

La empresa ha aprobado el plan de reestructuración con el objetivo de garantizar su estabilidad económica, evitar el concurso de acreedores y asegurar la continuidad de sus operaciones en el futuro, según ha informado este martes al supervisor bursátil. Prodi invertirá 10 millones y Duro ha logrado una quita del 100%.

En el panorama internacional, el bloque demócrata del Senado de Estados Unidos ha vuelto a impedir este lunes la aprobación de una propuesta de ley de financiación que permitiría la reapertura del Gobierno, con lo que encadena así su tercera semana de cierre ante una Cámara Alta enrocada ante la falta de acuerdo entre las dos bancadas, marcada por las ya once ocasiones en las que se rechaza la norma.

Hacia las 12.00 horas, Indra era el principal valor alcista, subiendo un 1,84%. Le seguían Unicaja (+0,85%), Repsol (+0,77%), Bankinter (+0,60%), Redeia (+0,59%) y Banco Sabadell (+0,41%).

Del lado contrario se situaban Grifols (-1,49%), Sacyr (-1,48%), Solaria (-0,99%), Fluidra (-0,85%), ACS (-0,71%) y Acciona Energía (-0,65%).

La evolución del resto de los principales mercados era positiva en la media sesión, excepto Fráncfort, que caía un 0,10%. Londres subía un 0,23%; París, un 0,12%; y Milán, un 0,74%.

El barril de Brent se ha situado en los 61,34 dólares, un 0,54% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizaba en los 57,81 dólares, un 0,50% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,101%, casi sin cambios frente al 3,104% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo se mantenía sin cambios en 52,7 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,23% frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1615 dólares por cada unidad de la divisa comunitaria.