El Ibex 35 se mantiene en máximos históricos en la media sesión tras subir un 0,24%

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 continuaba en la media sesión de este martes su senda alcista iniciada en la apertura, en máximos históricos, y subía un 0,24%, hasta los 18.158,3 puntos.

En este contexto, la cotización del oro y la plata rebotaba hoy con fuerza, tras el desplome sufrido en las dos últimas sesiones, que borró prácticamente todas las ganancias acumuladas por los metales en el arranque de 2026.

En el plano empresarial español, marcado por la publicación de resultados, el Grupo Unicaja registró en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, frente a los 573 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 10,3%.

En el ámbito macroeconómico, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña.

Además, el Tesoro Público ha colocado este martes 6.134,355 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango alto previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

Hacia las 12.00 horas, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Merlin Properties (+2,49%), BBVA (+1,14%) y ArcelorMittal (+1,07%), mientras que, entre los retrocesos, destacaban Amadeus (-2,74%) e Indra (-2,4%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto: Londres y París cedían un 0,42% y un 0,05%, respectivamente, mientras que Milán subía un 1,83% y Fráncfort, un 0,21%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,08%, hasta los 66,25 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,05%, hasta los 62,17 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1787 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,254%.