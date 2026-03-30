El Ibex 35 modera su alza al 0,18% en la media sesión con el crudo en 115 dólares por barril

Archivo - Varios paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 moderaba su alza en la media sesión y subía un 0,18%, hasta los 16.833 puntos, con el precio del crudo en los 115 dólares por barril, pese a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya señalado que pronto habrá un acuerdo entre las partes implicadas en la guerra de Oriente Próximo.

En paralelo, continúan los ataques entre EEUU e Israel, por un lado, e Irán, por el otro, mientras Pakistán ha adelantado este domingo que albergará en los próximos días conversaciones entre los países implicados en el conflicto para explorar un alto el fuego.

Sin embargo, parte del foco de la guerra en Irán, el económico, sigue centrado en el estrecho de Ormuz, ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

En este sentido, el presidente norteamericano ha aseverado esta madrugada que su Administración está negociando con la República Islámica "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha subrayado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz, pese al bloqueo de facto impuesto por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

"Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que "hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos", mientras que este domingo "en un gesto de cortesía" y "como muestra de respeto", un total de "20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz".

No obstante, la Marina iraní anunció este domingo que ha extendido su control sobre el estrecho de Ormuz al golfo de Omán, su puerta de entrada, y avisado a Estados Unidos de que abrirá fuego contra el portaaviones 'Abraham Lincoln' en el momento en que se encuentre a distancia de disparo.

El navío, parte de la operación estadounidense contra Irán, se encuentra ahora mismo desplegado en el mar de Arabia, a cientos de kilómetros de distancia del golfo de Omán y del estrecho de Ormuz.

Asimismo, los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han confirmado este sábado el lanzamiento de un ataque con misiles balísticos contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel, una acción descrita como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y a los grupos aliados en Oriente, lo que ejerce una mayor presión sobre el petróleo.

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- no ha contenido su alza y subía cerca de un 2,09% en torno a las 12.00 horas, hasta los 114,92 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- avanzaba un 1,83%, hasta los 101,46 dólares. Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holandés, de referencia europea, escalaba más de un 1,7%, hasta los 55,50 euros por megavatio hora.

"Con la dinámica de la guerra de Irán orientada hacia las negociaciones y la búsqueda de una posición ventajosa, el punto álgido --del petróleo-- podría estar cerca", pronostica el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

En el terreno empresarial, y antes de la apertura del mercado, Neinor ha informado de que ha puesto en marcha desde este lunes un nuevo programa de recompra de acciones por una inversión máxima neta de 50 millones de euros.

En el ecuador de la sesión bursátil, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Indra (-3,33%), IAG (-2,26%), Acerinox (-1,71%), Arcelormittal (-0,9%) y Sabadell, que cedía en torno a un 0,89%. Por el contrario, destacaban las alzas de las energéticas como Acciona Energía (+2,75%), Acciona (+2,25%), Endesa (+2,18%), Iberdrola (+1,93%) y Redeia (+1,55%).

Entre las principales Bolsas europeas a las 12.00 horas la jornada contaba con signo mixto. Mientras, el FTSE británico se alzaba un 0,51% y el MIB italiano un 0,01%, el CAC francés (-0,03%) y el DAX alemán (-0,2%) corregían levemente.

Igualmente, las principales Bolsas asiáticas registraban descensos en la jornada de este lunes. Así, el Kospi surcoreano se dejaba cerca de un 3%; el índice Hang Seng de Hong Kong, un 0,81%; y el índice de la Bolsa de Shenzhen, un 0,24%. En Japón, de su lado, el Nikkei cotizaba con una desplome del 2,75%.

Respecto al mercado de divisas, el dólar se apreciaba un 0,11% frente al euro, situando el tipo de cambio en 1,1495 'billetes verdes' por moneda comunitaria, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,617%, fijando la prima de riesgo, el diferencial sobre la deuda alemana, en los 53,71 puntos básicos.