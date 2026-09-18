El Ibex 35 pierde un 1,64% en la semana y se queda al borde de los 19.500 puntos

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la semana con una caída del 1,64%, hasta los 19.513,8 puntos, cinco días en los que se ha recrudecido la incertidumbre por la IA, por el petróleo y se han conocido las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

Solamente en la sesión de este viernes, el selectivo de las bolsas y mercados españoles ha cedido un 1,60%, en una jornada con marcado sesgo a la baja.

"La inflación obliga a actuar y condiciona cada vez más el margen de maniobra de los bancos centrales; el riesgo será si condiciona en mayor medida a lo esperado en la demanda de los consumidores, que al fin y al cabo es la base de la economía y por donde empiezan todas las grandes crisis económicas", ha explicado el analista de XTB, Manuel Pinto.

Este viernes se produce la conocida como 'cuádruple hora bruja' y vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos (EEUU), lo que desvirtúa y condiciona el comportamiento de los mercados de contado, aumentando tanto los volúmenes de contratación como la volatilidad en los mismos.

En el terreno macro, el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha seguido el camino marcado por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EEUU y ha decidido este viernes aumentar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia, que pasará a ser del 1,25%, su mayor nivel desde 1995.

También se ha conocido que las expectativas de los consumidores de la eurozona sobre la evolución de la inflación para los próximos doce meses se incrementaron desde el 2,9% de julio hasta el 3% en agosto, lo que refleja una mayor percepción de alza de precios, según la encuesta realizada por el Banco Central Europeo (BCE) entre los días 6 y 24 de agosto.

Además, según ha informado la agencia 'Bloomberg', la petrolera estatal saudí, Aramco, ha decidido cancelar el suministro a las refinerías europeas para el mes de octubre. Esta decisión se produce poco después de que el país cerrara el oleoducto Este-Oeste tras varios ataques a sus instalaciones.

En la semana, los valores que más han subido han sido Indra (+6,11%), Endesa (+3,85%), Aena (+3,33%) y Amadeus (+2,92%), mientras que los descensos más acusados han sido los de Merlin (-4,73%), Solaria (-4,70%), ACS (-4,68%), Inditex (-3%) y Puig (-2,82%).

La jornada de este viernes se ha saldado con solo dos valores en positivo: Ferrovial (+0,19%) y Redeia (+0,13%). Entre los 'números rojos' han destacado Telefónica (-4,77%), ArcelorMittal (-3,81%), Banco Santander (-3,30%), Mapfre (-3,17%) y Acerinox (-2,88%).

Las caídas bursátiles han sido comunes para los principales mercados europeos. Londres se ha dejado un 1,45%; París, un 1,49%; Fráncfort, un 1,60%; y Milán, un 1,60%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,998%, frente al 3,939% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán repuntaba hasta los 47,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,08% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1466 dólares por cada euro.

La semana que viene, los inversores le tomarán el pulso a la economía cuando se conozcan los PMI europeos el miércoles, mientras que el jueves se conocerá el índice IFO de confianza empresarial de Alemania y los precios industriales de España.