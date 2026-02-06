El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos en la apertura, tras el BCE y pendiente de Banco Sabadell (-5%)

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes, la última de la semana, con una caída del 0,45%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 17.700 puntos y a situarse en los 17.667 puntos a las 9.00 horas.

La jornada estará marcada, entre otras cuestiones, por la reacción de los mercados a la decisión adoptada ayer por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que ha decidido cumplir con el guión y mantener, de nuevo, sin cambios los tipos de interés.

De esta forma, la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Los inversores también estarán pendientes de Banco Sabadell, que ha presentado, antes de la apertura del mercado, sus cuentas de 2025, ejercicio en el que ganó 1.775 millones de euros --un 2,8% menos que en 2024--. La entidad ha anunciado además una recompra de acciones por 800 millones de euros.

Con todo, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Unicaja Banco y Bankinter lograron un beneficio neto conjunto de 34.000 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 7% respecto a los 31.700 millones obtenidos en 2024, según los resultados anuales publicados por las entidades en las dos últimas semanas.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Banco Sabadell (-4,87%), Amadeus (-1,77%) y Puig (-1,65%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Ferrovial (+1,72%) y Repsol (+1,15%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 0,51% para Milán y Londres, en ambos casos, del 0,2% para París y del 0,02% para Fráncfort.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 1,24%, hasta los 68,39 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 1,36%, hasta los 64,15 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1790 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,209%.