El Ibex 35 pierde los 17.800 puntos tras abrir a la baja (-0,8%), con el petróleo en 106 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con una caída del 0,81%, lo que ha llevado al selectivo a perder la cota de los 17.800 puntos, en una apertura influida, de nuevo, por los precios del petróleo.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 17.741,3 puntos, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subiendo más de un 0,9%, hasta los 106,1 dólares por barril.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 96 dólares, con un avance del 0,6%.

BLOQUEO DEL ESTRECHO DE ORMUZ

La decisión de EEUU de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz pese a sus expectativas de volver a negociar un acuerdo de paz con Irán ha llevado a los precios del petróleo a una escalada en los últimos días, que encamina al Brent a registrar esta semana un alza de dos dígitos, cercana al 18%.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reiterado este pasado jueves que EEUU mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho, por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, está "totalmente sellado". El jefe de la Casa Blanca ha subrayado que el Ejército estadounidense mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz.

"Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de EEUU. Está 'completamente sellado', hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo", ha señalado, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce EEUU se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

El Ejército estadounidense ha confirmado la llegada de un tercer portaaviones a Oriente Próximo en medio de la frágil tregua acordada con Irán, que entró en vigor el pasado 8 de abril tras la ofensiva lanzada por EEUU e Israel a finales de febrero.

LAS BOLSAS DEL MUNDO PRESENTAN MOVIMIENTOS INDECISOS

En este escenario, las Bolsas asiáticas se han movido mayoritariamente al alza, aunque han estado registrando descensos durante buena parte de la sesión. En concreto, el Nikkei japonés ha avanzado un 0,9%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,2%. El Kospi surcoreano ha cerrado con una ligera caída, mientras que el índice Shenzhen de la Bolsa china retrocedía un 0,4%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente negativa, en tanto que el Nasdaq se inclina por las ganancias, todo ello después de las caídas del 0,3% y de casi el 0,6% que registraron en la jornada del jueves.

En el terreno empresarial, Tubacex ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 1,3 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 84% inferior a la del mismo periodo de 2025, debido a su menor actividad por la guerra en Irán y a la imposición de aranceles al acero por parte de EEUU, "que han retrasado y condicionado las decisiones de compra e inversión de los clientes de Tubacex a nivel general".

De su lado, TSK, la compañía tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críticos, ha comunicado su intención de salir a Bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones.

Por otra parte, Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, será nombrado nuevo consejero delegado de Movistar+ en sustitución de Daniel Domenjó, que abandonará la compañía por decisión propia.

Por último, y en el plano internacional, Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, indicó el jueves que despedirá al 10% de su plantilla, unos 8.000 empleados, con el objetivo de incrementar su eficiencia en medio de su elevadas inversiones en inteligencia artificial.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Repsol (+0,8%), Enagás (+0,7%), Naturgy (+0,2%), Acciona Energía (+0,09%) y Solaria (+0,08%), siendo los únicos valores en verde del selectivo. En el extremo contrario, los valores que más se dejaban eran los de Arcelormittal (-1,6%), Santander (-1,4%) y BBVA (-1,3%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaron la sesión de hoy con signo negativo, ya que el Ftse100 de Londres bajaba un 0,3%, el Cac40 de París un 0,4% y el Dax de Fráncfort un 0,02%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1681 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años crecía hasta el 3,5%.