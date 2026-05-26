El Ibex 35 pierde los 18.400 puntos en la media sesión, con el petróleo de nuevo en los 100 dólares

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes prácticamente plano, con un ligero retroceso del 0,06% lo que llevaba al selectivo hasta los 18.377,2 puntos, en una jornada marcada de nuevo por los acontecimientos en Oriente Próximo, que han elevado de nuevo los precios del petróleo hasta los 100 dólares.

El secretario de Estado de Estado Unidos (EEUU), Marco Rubio, ha abogado por que el estratégico estrecho de Ormuz esté "abierto, sin obstáculos y sin peajes" una vez Washington y Teherán alcancen un acuerdo, al tiempo que ha advertido de que los estrechos "van a estar abiertos de una forma u otra".

"El estrecho tiene que estar abierto, sin obstáculos, sin peajes, y obviamente eso tiene que suceder inmediatamente en cuanto se llegue a un acuerdo", ha subrayado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a los medios.

Las palabras de Rubio llegan poco después de que el Gobierno iraní haya descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por ese estrecho que conecta los golfos Pérsico y de Omán. En su lugar, la República Islámica ha defendido establecer una "tasa" por servicios marítimos y protección ambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos.

Además, el Ejército de EEUU ha lanzado "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Sobre este ataque, China ha reclamado "respetar los compromisos del alto el fuego" en Irán. Por su parte, el país euroasiático ha reconocido que se reserva "el derecho a responder", al tiempo que ha adelantado que "las declaraciones y el comportamiento contradictorio" de Estados Unidos son "un problema" para las negociaciones de paz.

Asimismo, al menos cinco palestinos han muerto en la presente jornada a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Maghazi, situado en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

En este contexto, el precio del Brent --de referencia en Europa- subía en la media sesión de los parqués europeos un 3,55%, hasta los 99,5 dólares por barril, mientras que el WTI --de referencia en EEUU-- cotizaba sobre los 93 'billetes verdes', tras caer un 3,6%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS CON SIGNO MIXTO

En el plano empresarial, los inversores tienen hoy el foco en Indra, que celebra su consejo de administración, en el que se decidirá, previsiblemente, el sustituto como consejero delegado de José Vicente de los Mozos, que no continuará en el cargo después de que finalice su mandato el próximo 30 de junio.

Asimismo, están atentos al banco estadounidense Webster Financial, que ha convocado para este martes la junta de accionistas extraordinaria en la que los dueños de las acciones de la entidad tendrán que votar si aceptan o no la oferta de compra planteada por Banco Santander.

Por otra parte, Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), se ha mostrado partidaria de que la institución acometa una subida de los tipos de interés en su próxima reunión, que tendrá lugar el próximo 11 de junio, ante la perspectiva de que la inflación siga moviéndose al alza y su impacto se extienda a más partes de la economía y de la cesta de consumo.

Así, a las 12.00 horas de este martes la sesión de este martes, Mapfre se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída de más del 2,8%, por detrás de Grifols (-1,01%), Telefónica (-0,96%), Amadeus (-0,83%) e IAG (-0,8%).

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en la media de la jornada correspondían a Iberdrola (+1,62%), Acerinox (+1,22%), Rovi (+1%), Redeia (+0,87%) y Repsol (+0,78%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto a la mitad de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,64%, mientras que el parisino CAC 40 bajaba un 0,99%; el Dax de Fráncfort, un 0,68%; y el Mib italiano, un 0,4%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 3,401%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual vencimiento-- hasta los 42,57 puntos.

Respecto a las divisas, el euro cedía un 0,02% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1642 'billetes verdes'.