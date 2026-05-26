El Ibex 35 se queda al borde de los 18.400 puntos tras una apertura casi plana, con el petróleo al alza

Archivo - Paneles del IBEX 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes prácticamente plano, con una ligera subida del 0,06% que ha llevado al selectivo madrileño hasta los 18.398,5 puntos, pendiente un día más de los acontecimientos en Oriente Próximo y de las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha abogado por que el estratégico estrecho de Ormuz esté "abierto, sin obstáculos y sin peajes" una vez Washington y Teherán alcancen un acuerdo, al tiempo que ha advertido de que los estrechos "van a estar abiertos de una forma u otra".

"El estrecho tiene que estar abierto, sin obstáculos, sin peajes, y obviamente eso tiene que suceder inmediatamente en cuanto se llegue a un acuerdo", ha subrayado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a los medios.

Las palabras de Rubio llegan poco después de que el Gobierno iraní haya descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por ese estrecho que conecta los golfos Pérsico y de Omán. En su lugar, la República Islámica ha abogado por una "tasa" por servicios marítimos y protección ambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos.

Además, el Ejército de EEUU ha lanzado "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Esta situación ha llevado al precio del petróleo a avanzar hasta el entorno de los 100 dólares por barril en la apertura de las Bolsas europeas. En concreto, el precio del Brent subía un 2,1%, hasta los 99,3 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 92,6 dólares, tras encarecerse un 1,9%.

Los inversores tendrán hoy el foco en Indra, que celebra su consejo de administración, en el que se decidirá, previsiblemente, el sustituto como consejero delegado de José Vicente de los Mozos, que no continuará en el cargo después de que finalice su mandato el próximo 30 de junio.

Asimismo, estarán atentos al banco estadounidense Webster Financial, que ha convocado para este martes la junta de accionistas extraordinaria en la que los dueños de las acciones de la entidad tendrán que votar si aceptan o no la oferta de compra planteada por Banco Santander.

Por otra parte, Isabel Schnabel, representante alemana en el directorio del Banco Central Europeo (BCE), se ha mostrado partidaria de que la institución acometa una subida de los tipos de interés en su próxima reunión, que tendrá lugar el próximo 11 de junio, ante la perspectiva de que la inflación siga moviéndose al alza y su impacto se extienda a más partes de la economía y de la cesta de consumo.

En la apertura de la sesión de este martes, Solaria se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída de más del 0,8%, sólo por detrás de Mapfre, que se dejaba cerca de un 2,1%. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Acerinox (+1%), Sabadell (+0,9%) e Iberdrola (+0,7%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,5%, mientras que el parisino CAC 40 bajaba un 0,4%, en tanto que el Dax de Fráncfort perdía un 0,3%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años aumentaba hasta el 3,401%. Respecto a las divisas, el euro cedía un 0,2% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1629 dólares.